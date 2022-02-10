Охранник Ельцин Центра объяснил, зачем нарисовал глаза на картине

По словам Александра Васильева, нарисовать глаза на картине Анны Лепорской его уговорили подростки Фото: Размик Закарян © URA.RU

Охранник Александр Васильев, пририсовавший глава картине Анны Лепорской на выставке в Ельцин Центре, рассказал, что перепутал работу ученицы Казимира Малевича с детским рисунком. По его словам, испортить картину его уговорили подростки. Мужчина признался, что хочет забыть все произошедшее.

«Наблюдал, как люди реагируют [на картины], и вот смотрю: стоят ребятишки лет 16—17, обсуждают, почему нет глаз, рта, никакой красоты! В компании были девчонки, они и попросили меня: „Нарисуйте глаза, вы ведь тут работаете“. Я их спросил: „Это ваши работы?“ Они: „Да“. Дали мне ручку. Я нарисовал глаза. Я думал, это просто их детские рисунки!» — цитирует Александра Васильева Е1.

По словам охранника, это была его первая смена в Ельцин Центре. В ЧОП, который обслуживает президентский центр, ему помогли устроиться знакомые из ветеранской организации. Васильев — ветеран Афганистана и Чечни. В первую Чеченскую войну он был тяжело ранен, в том числе в голову, и получил третью группу инвалидности. Мужчину наградили медалью «За отвагу».

После того как его комиссовали, Васильев работал в разных охранных предприятиях. В последние годы, по словам мужчины, он трудился в банке. Перейти в Ельцин Центр ему предложили после того, как отделение закрылось.

Васильев признался, что сначала хотел отказаться от этой работы. Из-за травм он не может долгое время находиться на ногах, без возможности присесть. В день, когда он пририсовал глаза картине Лепорской, у Васильева заболела голова. Охранник предупредил начальника смены о плохом самочувствии и уехал домой. После, когда к нему пришла полиция, он не сразу понял, в чем его обвиняют.

В объектив камеры, которая зафиксировала действия охранника, подростки, якобы подбившие его на «вандализм», не попали. Васильев заявил, что никогда бы не стал портить картину, если бы знал, что это не детский рисунок.

О факте вандализма СМИ сообщали в январе 2022 года, однако сам инцидент произошел в декабре 2021 года на экспозиции в Ельцин Центре. К изображениям абстрактных фигур советской художницы, ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской, шариковой ручкой пририсовали глаза. Исполнительный директор Президентского центра Ельцина Александр Дроздов подтвердил, что картину действительно испортил охранник. Полиция Екатеринбурга возбудила уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ «Вандализм».

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