15 февраля 2022
14 февраля 2022

На место прокурора Тобольска определен главный кандидат. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы мэра Тобольска. Тобольск, пушкарев валерий
Андрей Сажин заменит на посту прокурора Валерия Пушкарева (на фото) Фото:
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Прокурор Исетского района (Тюменская область) Андрей Сажин является главным кандидатом на место главы Тобольской межрайонной прокуратуры. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Сажин уже прошел аттестацию на место главы Тобольской межрайонной прокуратуры. О назначении будет объявлено позднее», — рассказал инсайдер. Агентство направило в региональную прокуратуру запрос с просьбой прокомментировать информацию — ответ на него ожидается.

Сажин в случае назначения заменит на посту Валерия Пушкарева, об отставке которого стало известно 19 января. По официальной версии, Пушкарев вышел на пенсию.

По данным с сайта прокуратуры, Сажин родился в 1987 году в селе Сладково Тюменской области. После окончания Тюменского юридического института МВД России работал в органах внутренних дел, с 2013 года — в прокуратуре. 28 февраля 2019 года назначен прокурором Исетского района.

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Прокурор Исетского района (Тюменская область) Андрей Сажин является главным кандидатом на место главы Тобольской межрайонной прокуратуры. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Сажин уже прошел аттестацию на место главы Тобольской межрайонной прокуратуры. О назначении будет объявлено позднее», — рассказал инсайдер. Агентство направило в региональную прокуратуру запрос с просьбой прокомментировать информацию — ответ на него ожидается. Сажин в случае назначения заменит на посту Валерия Пушкарева, об отставке которого стало известно 19 января. По официальной версии, Пушкарев вышел на пенсию. По данным с сайта прокуратуры, Сажин родился в 1987 году в селе Сладково Тюменской области. После окончания Тюменского юридического института МВД России работал в органах внутренних дел, с 2013 года — в прокуратуре. 28 февраля 2019 года назначен прокурором Исетского района.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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