Андрей Сажин заменит на посту прокурора Валерия Пушкарева (на фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Прокурор Исетского района (Тюменская область) Андрей Сажин является главным кандидатом на место главы Тобольской межрайонной прокуратуры. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Сажин уже прошел аттестацию на место главы Тобольской межрайонной прокуратуры. О назначении будет объявлено позднее», — рассказал инсайдер. Агентство направило в региональную прокуратуру запрос с просьбой прокомментировать информацию — ответ на него ожидается.

Сажин в случае назначения заменит на посту Валерия Пушкарева, об отставке которого стало известно 19 января. По официальной версии, Пушкарев вышел на пенсию.

По данным с сайта прокуратуры, Сажин родился в 1987 году в селе Сладково Тюменской области. После окончания Тюменского юридического института МВД России работал в органах внутренних дел, с 2013 года — в прокуратуре. 28 февраля 2019 года назначен прокурором Исетского района.