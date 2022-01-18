В Тюменской области уволился высокопоставленный прокурор

19 января 2022 в 10:08 Размер текста - 17 +

Должность Тобольского межрайонного прокурора Пушкарев занимал 3,5 года Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах Тобольский межрайонный прокурор Валерий Пушкарев покинул свою должность. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах Тюменской области. «Валерий Пушкарев больше не является Тобольским межрайонным прокурором. Официальная причина — уход по собственному желанию. В последнее время он был в отпуске, затем оставил должность. Однако есть и другая версия увольнения, а именно: напряженные отношения между Пушкаревым и руководством областного управления», — рассказал URA.RU источник в правоохранительных органах. Он также добавил, что место прокурора в Тобольске пока вакантно. Замену ищут, в том числе, и за пределами Тюменской области. В пресс-службе прокуратуры региона информацию об увольнении Валерия Пушкарева подтвердили. «Он вышел на пенсию по выслуге лет, с 16 января. В данный момент обязанности прокурора исполняет Денис Коротаев», — рассказали агентству в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в сентябре 2021 года был уволен помощник Тобольского межрайонного прокурора Максим Смирнов. Причиной стало резонансное ДТП. До этого свою должность покинула начальник отдела по надзору за исполнением федерального законодательства Марина Смирнова. Как сообщали источники агентства, эти ротации в ведомстве и наметившийся кадровый голод связывают с внутренними конфликтами в прокуратуре. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Тобольский межрайонный прокурор Валерий Пушкарев покинул свою должность. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах Тюменской области. «Валерий Пушкарев больше не является Тобольским межрайонным прокурором. Официальная причина — уход по собственному желанию. В последнее время он был в отпуске, затем оставил должность. Однако есть и другая версия увольнения, а именно: напряженные отношения между Пушкаревым и руководством областного управления», — рассказал URA.RU источник в правоохранительных органах. Он также добавил, что место прокурора в Тобольске пока вакантно. Замену ищут, в том числе, и за пределами Тюменской области. В пресс-службе прокуратуры региона информацию об увольнении Валерия Пушкарева подтвердили. «Он вышел на пенсию по выслуге лет, с 16 января. В данный момент обязанности прокурора исполняет Денис Коротаев», — рассказали агентству в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в сентябре 2021 года был уволен помощник Тобольского межрайонного прокурора Максим Смирнов. Причиной стало резонансное ДТП. До этого свою должность покинула начальник отдела по надзору за исполнением федерального законодательства Марина Смирнова. Как сообщали источники агентства, эти ротации в ведомстве и наметившийся кадровый голод связывают с внутренними конфликтами в прокуратуре.