14 февраля 2022

От Челябинска требуют 1 млрд за недострой резиденции главы КНР

© Служба новостей «URA.RU»
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Долгострой Артура Никитина на улице Васенко. Челябинск, долгострой, пешеходный переход, остановка запрещена, недострой, стройка, долгострой никитина
За два десятка лет объект в самом центре Челябинска не удалось завершить Фото:

Почти миллиард рублей требует от Челябинска в лице его администрации компания «Стросвязьурал-1» в счет убытков от нереализованного проекта шестиэтажного здания в центре Челябинска, следует из базы судебных дел. На саммитах ШОС и БРИКС 2020 года в нем предполагалось разместить резиденцию председателя КНР Си Цзиньпина.

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«Ранее суд принял решение об изъятии у компании „Стройсвязьурал-1“ объекта незаконченного строительства на улице Васенко путем продажи с публичных торгов. Фирма, в свою очередь, также обратилась в Арбитражный суд Челябинской области, чтобы взыскать с муниципалитета убытки, связанные с затратами на разработку проекта и невозможностью строить из-за препятствий со стороны администрации Челябинска», — заявили URA.RU в пресс-службе мэрии областного центра.

«Этому проекту почти 20 лет. За это время власти трижды останавливали стройку, не дав довести ее до конца — суды признали эти решения незаконными. На основании экспертизы мы бы хотели получить компенсацию затрат, которые понесла компания в связи с этими событиями», — пояснил URA.RU владелец фирмы Артур Никитин.

Торговый комплекс по улице Васенко, 94, напротив регионального УФСБ, между площадью Революции и сквером на Алом поле, Никитин начал строить при мэре Вячеславе Тарасове в 2004 году. После смены власти в городе новый мэр Михаил Юревич отозвал разрешение, после чего стройка замерла. Идея перепрофилировать здание под резиденцию главы Китая и сопровождающей его делегации на саммитах ШОС и БРИКС 2020 года возникла уже при губернаторе Борисе Дубровском. Но саммиты в Челябинске отменили из-за начавшейся пандемии COVID-19, после чего возобновившиеся работы вновь остановили.

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Почти миллиард рублей требует от Челябинска в лице его администрации компания «Стросвязьурал-1» в счет убытков от нереализованного проекта шестиэтажного здания в центре Челябинска, следует из базы судебных дел. На саммитах ШОС и БРИКС 2020 года в нем предполагалось разместить резиденцию председателя КНР Си Цзиньпина. «Ранее суд принял решение об изъятии у компании „Стройсвязьурал-1“ объекта незаконченного строительства на улице Васенко путем продажи с публичных торгов. Фирма, в свою очередь, также обратилась в Арбитражный суд Челябинской области, чтобы взыскать с муниципалитета убытки, связанные с затратами на разработку проекта и невозможностью строить из-за препятствий со стороны администрации Челябинска», — заявили URA.RU в пресс-службе мэрии областного центра. «Этому проекту почти 20 лет. За это время власти трижды останавливали стройку, не дав довести ее до конца — суды признали эти решения незаконными. На основании экспертизы мы бы хотели получить компенсацию затрат, которые понесла компания в связи с этими событиями», — пояснил URA.RU владелец фирмы Артур Никитин. Торговый комплекс по улице Васенко, 94, напротив регионального УФСБ, между площадью Революции и сквером на Алом поле, Никитин начал строить при мэре Вячеславе Тарасове в 2004 году. После смены власти в городе новый мэр Михаил Юревич отозвал разрешение, после чего стройка замерла. Идея перепрофилировать здание под резиденцию главы Китая и сопровождающей его делегации на саммитах ШОС и БРИКС 2020 года возникла уже при губернаторе Борисе Дубровском. Но саммиты в Челябинске отменили из-за начавшейся пандемии COVID-19, после чего возобновившиеся работы вновь остановили.
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