14 февраля 2022

УМВД ЯНАО ответило пенсионеру, просившему узаконить проституток

© Служба новостей «URA.RU»
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Пенсионеру в УМВД сообщили, что легализовать проституцию могут в парламенте РФ Фото:

Начальник управления по контролю за оборотом наркотиков в УМВД по ЯНАО ответил пенсионеру Федору Арико, который просил на «Прямой линии» президента Владимира Путина узаконить проституток и легкие наркотики. Об этом журналистам рассказал сам пенсионер.

«Закончилась моя история хорошо, потому что я вроде ничего не нарушал. Получил я ответ от начальника управления по контролю за оборотом наркотиков в УМВД по ЯНАО. Там сказано, что любой гражданин имеет право на законодательные инициативы, но законодательная инициатива принадлежит не президенту, а парламенту», — передает слова Арико «Ямал-1».

Пенсионер намерен обратиться с предложением легализации легких наркотиков и проституции в парламент РФ и ЯНАО. Федор Арико считает, что это позволит сократить количество преступлений и венерических заболеваний, а также пополнить бюджет за счет новых налогов.

Ранее URA.RU сообщало, что к пенсионеру из ЯНАО приходили полицейские. Стражи порядка взяли объяснительную с жителя из-за его просьбы о легализации проституции и легких наркотиков на «Прямой линии» президента Владимира Путина.

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Начальник управления по контролю за оборотом наркотиков в УМВД по ЯНАО ответил пенсионеру Федору Арико, который просил на «Прямой линии» президента Владимира Путина узаконить проституток и легкие наркотики. Об этом журналистам рассказал сам пенсионер. «Закончилась моя история хорошо, потому что я вроде ничего не нарушал. Получил я ответ от начальника управления по контролю за оборотом наркотиков в УМВД по ЯНАО. Там сказано, что любой гражданин имеет право на законодательные инициативы, но законодательная инициатива принадлежит не президенту, а парламенту», — передает слова Арико «Ямал-1». Пенсионер намерен обратиться с предложением легализации легких наркотиков и проституции в парламент РФ и ЯНАО. Федор Арико считает, что это позволит сократить количество преступлений и венерических заболеваний, а также пополнить бюджет за счет новых налогов. Ранее URA.RU сообщало, что к пенсионеру из ЯНАО приходили полицейские. Стражи порядка взяли объяснительную с жителя из-за его просьбы о легализации проституции и легких наркотиков на «Прямой линии» президента Владимира Путина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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