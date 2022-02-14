УМВД ЯНАО ответило пенсионеру, просившему узаконить проституток

Пенсионеру в УМВД сообщили, что легализовать проституцию могут в парламенте РФ Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Начальник управления по контролю за оборотом наркотиков в УМВД по ЯНАО ответил пенсионеру Федору Арико, который просил на «Прямой линии» президента Владимира Путина узаконить проституток и легкие наркотики. Об этом журналистам рассказал сам пенсионер.

«Закончилась моя история хорошо, потому что я вроде ничего не нарушал. Получил я ответ от начальника управления по контролю за оборотом наркотиков в УМВД по ЯНАО. Там сказано, что любой гражданин имеет право на законодательные инициативы, но законодательная инициатива принадлежит не президенту, а парламенту», — передает слова Арико «Ямал-1».

Пенсионер намерен обратиться с предложением легализации легких наркотиков и проституции в парламент РФ и ЯНАО. Федор Арико считает, что это позволит сократить количество преступлений и венерических заболеваний, а также пополнить бюджет за счет новых налогов.

Ранее URA.RU сообщало, что к пенсионеру из ЯНАО приходили полицейские. Стражи порядка взяли объяснительную с жителя из-за его просьбы о легализации проституции и легких наркотиков на «Прямой линии» президента Владимира Путина.