14 февраля 2022

Жителям ЯНАО не могут вовремя закрыть больничные

© Служба новостей «URA.RU»
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Ковидный госпиталь и родильный дом Областной больницы №2. Челябинск, роддом, эпидемия, врач, больница, медик, коронавирус, сиз, ковид, красная зона, пандемия, ковидный госпиталь, средства индивидуальной защиты
В больнице Салехарда на медперсонал в десятки раз возросла нагрузка Фото:

Некоторым жителям Салехарда не приходят уведомления о закрытии больничного на протяжении недели, также его не получает и работодатели, приходится повторно обращаться в медучреждение. Об этом URA.RU рассказал один из ямальцев столкнувшихся с проблемой.

«Мне сказали, что уведомление должно прийти в течение трех дней максимум, но оно не пришло. Я подождал еще, уже заканчивался расчетный период на работе, меня начало спрашивать начальство и вот я позвонил вновь, после проблема была решена, но нервы потрепать пришлось», — рассказывает собеседник URA.RU, пожелавший остаться анонимным.

В департаменте здравоохранения URA.RU пояснили, что такие ошибки случаются, но они единичны. «При возникновении технических ошибок электронный листок нетрудоспособности возвращается на доработку врачам и председателю врачебной комиссии. Однако такие случаи единичны», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Также там отметили, что обычно в Фонд социального страхования информация поступает примерно через сутки, на портал Госуслуг и работодателю — через два-три дня. Кроме того, в департаменте здравоохранения пояснили, что у врачей салехардской окружной больницы сейчас возросла нагрузка в десятки раз. «Ежедневно врачи СОКБ закрывают более 600 листков нетрудоспособности», — сообщили в ведомстве.

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Некоторым жителям Салехарда не приходят уведомления о закрытии больничного на протяжении недели, также его не получает и работодатели, приходится повторно обращаться в медучреждение. Об этом URA.RU рассказал один из ямальцев столкнувшихся с проблемой. «Мне сказали, что уведомление должно прийти в течение трех дней максимум, но оно не пришло. Я подождал еще, уже заканчивался расчетный период на работе, меня начало спрашивать начальство и вот я позвонил вновь, после проблема была решена, но нервы потрепать пришлось», — рассказывает собеседник URA.RU, пожелавший остаться анонимным. В департаменте здравоохранения URA.RU пояснили, что такие ошибки случаются, но они единичны. «При возникновении технических ошибок электронный листок нетрудоспособности возвращается на доработку врачам и председателю врачебной комиссии. Однако такие случаи единичны», — пояснили в пресс-службе ведомства. Также там отметили, что обычно в Фонд социального страхования информация поступает примерно через сутки, на портал Госуслуг и работодателю — через два-три дня. Кроме того, в департаменте здравоохранения пояснили, что у врачей салехардской окружной больницы сейчас возросла нагрузка в десятки раз. «Ежедневно врачи СОКБ закрывают более 600 листков нетрудоспособности», — сообщили в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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