Терапевт Звонков раскрыл, кто тяжелее переносит «Омикрон»

15 февраля 2022 в 20:52 Размер текста - 17 +

Астматики тяжелее переносят «Омикрон», заявил Андрей Звонков Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Люди, страдающие от бронхиальной астмы, тяжелее переносят коронавирусный штамм «Омикрон». Об этом URA.RU рассказал врач-терапевт Андрей Звонков. «Астма — это бронхоспастическое состояние, приступы удушья, связанные с отеком бронхов. Она часто связана с аллергенами. „Омикрон“, который мы знаем, вызывает обострение бронхита или острый бронхит. У нас уже есть предрасположенность к бронхиальным проблемам. Если добавить еще один фактор, который вызывает отек слизистой бронхов, воспаление бронхов — это провоцирующий фактор, и астматики это все будут переживать тяжелее», — объяснил Андрей Звонков. Эту информацию подтвердил врач-пульмонолог Сергей Пурясев. «Коронавирус, как и любой вирусный процесс, отрицательно влияет на больных, страдающих бронхиальной астмой. Потому что, в частности, „Омикрон“ провоцирует воспаление в бронхах, а астма — это заболевание бронхов, которое в результате спазма приводит к развитию удушья. Больные, страдающие астмой, находятся под большим риском тяжелых осложнений от любой вирусной инфекции, в том числе от „Омикрона“», — отметил эксперт. По словам Пурясева, число людей, страдающих от этого заболевания, растет. «Это происходит потому, что ухудшается экология, загазованность, запыленность, курить не бросают, инфекции наваливаются, иммунитет деформируется, развивается больше аллергических заболеваний за счет химизации процессов», — подчеркнул врач. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Люди, страдающие от бронхиальной астмы, тяжелее переносят коронавирусный штамм «Омикрон». Об этом URA.RU рассказал врач-терапевт Андрей Звонков. «Астма — это бронхоспастическое состояние, приступы удушья, связанные с отеком бронхов. Она часто связана с аллергенами. „Омикрон“, который мы знаем, вызывает обострение бронхита или острый бронхит. У нас уже есть предрасположенность к бронхиальным проблемам. Если добавить еще один фактор, который вызывает отек слизистой бронхов, воспаление бронхов — это провоцирующий фактор, и астматики это все будут переживать тяжелее», — объяснил Андрей Звонков. Эту информацию подтвердил врач-пульмонолог Сергей Пурясев. «Коронавирус, как и любой вирусный процесс, отрицательно влияет на больных, страдающих бронхиальной астмой. Потому что, в частности, „Омикрон“ провоцирует воспаление в бронхах, а астма — это заболевание бронхов, которое в результате спазма приводит к развитию удушья. Больные, страдающие астмой, находятся под большим риском тяжелых осложнений от любой вирусной инфекции, в том числе от „Омикрона“», — отметил эксперт. По словам Пурясева, число людей, страдающих от этого заболевания, растет. «Это происходит потому, что ухудшается экология, загазованность, запыленность, курить не бросают, инфекции наваливаются, иммунитет деформируется, развивается больше аллергических заболеваний за счет химизации процессов», — подчеркнул врач.