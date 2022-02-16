Россияне в соцсетях ответили на просьбу Байдена не бояться НАТО. «Выспится и обновит дату вторжения»

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ТАСС , байден джо
Обращение Байдена рассмешило пользователей социальных сетей Фото:

Пользователи социальных сетей смеются над обращением президента США Джо Байдена к россиянам с просьбой не бояться НАТО. Одни находят несостыковки в словах американского лидера, другие проводят параллели с событиями Великой Отечественной войны.

В специальном обращении Байден заявил, что действия США не направлены против граждан России. Он отметил, что не верит в то, что россияне «хотят кровавой и разрушительной войны» против Украины, и вспомнил времена Великой Отечественной войны, когда американские и русские солдаты сражались «бок о бок». Ранее американский лидер в ходе переговоров с союзниками в режиме видеоконференции сообщил, что Россия может «напасть» на Украину 16 февраля.

Пользователи вспомнили недавнее предсказание Байдена о начале войны 16 февраля
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Пользователи социальных сетей смеются над обращением президента США Джо Байдена к россиянам с просьбой не бояться НАТО. Одни находят несостыковки в словах американского лидера, другие проводят параллели с событиями Великой Отечественной войны. В специальном обращении Байден заявил, что действия США не направлены против граждан России. Он отметил, что не верит в то, что россияне «хотят кровавой и разрушительной войны» против Украины, и вспомнил времена Великой Отечественной войны, когда американские и русские солдаты сражались «бок о бок». Ранее американский лидер в ходе переговоров с союзниками в режиме видеоконференции сообщил, что Россия может «напасть» на Украину 16 февраля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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