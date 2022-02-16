Обращение Байдена рассмешило пользователей социальных сетей Фото: Matt Slocum AP/TASS

Пользователи социальных сетей смеются над обращением президента США Джо Байдена к россиянам с просьбой не бояться НАТО. Одни находят несостыковки в словах американского лидера, другие проводят параллели с событиями Великой Отечественной войны.

В специальном обращении Байден заявил, что действия США не направлены против граждан России. Он отметил, что не верит в то, что россияне «хотят кровавой и разрушительной войны» против Украины, и вспомнил времена Великой Отечественной войны, когда американские и русские солдаты сражались «бок о бок». Ранее американский лидер в ходе переговоров с союзниками в режиме видеоконференции сообщил, что Россия может «напасть» на Украину 16 февраля.

Пользователи вспомнили недавнее предсказание Байдена о начале войны 16 февраля Фото: Twitter

Предполагают, что президент США забыл о вторжении из-за почтенного возраста Фото: «ВКонтакте»

И ждут нового объявления даты начала войны Фото: Twitter

Некоторые усомнились в словах Байдена о союзе армий в 1941—1945 годах Фото: Telegram

Другие сравнили обращение Байдена с призывами Вермахта Фото: Telegram

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Среди комментаторов нашлись и борцы с коррупцией Фото: «ВКонтакте»