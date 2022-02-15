Комарова назначила главой Гостехнадзора ХМАО экс-силовика

У Андрея Никанова большой опыт работы в госавтоинспекции Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова назначила руководителя службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Югры — им стал Андрей Никанов. Он почти 25 лет отработал в ГИБДД. Об этом URA.RU сообщили в окружном департаменте общественных и внешних связей.

«Распоряжением губернатора Югры Натальи Комаровой на должность руководителя службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники — главного государственного инженера-инспектора Югры назначен Андрей Никанов, с сентября 2020 года исполнявший обязанности руководителя службы. К служебным обязанностям он приступает с 18 февраля», — сообщили в депсвязей.

Никанов родился 4 декабря 1964 года в г. Рудный Кустанайской области Казахстана. Окончил Сибирский автомобильно-дорожный институт в городе Омске по специальности «Автомобиль и автомобильное хозяйство». С 1992 до 2016 года работал в ГИБДД УМВД России по Югре. Стаж работы в гостехнадзоре — 6 лет, с марта 2016 года он занимал должность заместителя руководителя службы.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО назначила нового заместителя, который будет курировать контрольные и надзорные ведомства. Им стала экс-руководитель налоговой инспекции Югры — Ольга Литова.

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