02 декабря 2021

Некачественную сгущенку выявили в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Торговый центр. Курган, продукты, магазин, покупатель, сгущенное молоко
При производстве сгущенки было использовано некачественное сырье Фото:

Некачественное сгущенное молоко обнаружено в Свердловской области. Информация об этом размещена на сайте свердловского Россельхознадзора.

«Исследования химиков-аналитиков показали, что проба не соответствует требованиям ГОСТ по показателям массовая доля жира и массовая доля влаги», — сообщили в Россельхознадзоре.

В ведомстве отметили, что несоответствие может быть вызвано использованием некачественного сырья и нарушением технологии. «Заявленная массовая доля жира составляет 8,5%, а по результатам оказалась менее 1%. Также и с массовой долей влаги: по результатам пробы мы получили результат равный чуть более 30%, хотя производитель заявил 26%», — рассказали URA.RU в свердловском референтном центре Россельхознадзора.

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Некачественное сгущенное молоко обнаружено в Свердловской области. Информация об этом размещена на сайте свердловского Россельхознадзора. «Исследования химиков-аналитиков показали, что проба не соответствует требованиям ГОСТ по показателям массовая доля жира и массовая доля влаги», — сообщили в Россельхознадзоре. В ведомстве отметили, что несоответствие может быть вызвано использованием некачественного сырья и нарушением технологии. «Заявленная массовая доля жира составляет 8,5%, а по результатам оказалась менее 1%. Также и с массовой долей влаги: по результатам пробы мы получили результат равный чуть более 30%, хотя производитель заявил 26%», — рассказали URA.RU в свердловском референтном центре Россельхознадзора.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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