Некачественную сгущенку выявили в Свердловской области

При производстве сгущенки было использовано некачественное сырье Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Некачественное сгущенное молоко обнаружено в Свердловской области. Информация об этом размещена на сайте свердловского Россельхознадзора.

«Исследования химиков-аналитиков показали, что проба не соответствует требованиям ГОСТ по показателям массовая доля жира и массовая доля влаги», — сообщили в Россельхознадзоре.

В ведомстве отметили, что несоответствие может быть вызвано использованием некачественного сырья и нарушением технологии. «Заявленная массовая доля жира составляет 8,5%, а по результатам оказалась менее 1%. Также и с массовой долей влаги: по результатам пробы мы получили результат равный чуть более 30%, хотя производитель заявил 26%», — рассказали URA.RU в свердловском референтном центре Россельхознадзора.