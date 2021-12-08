08 декабря 2021

В Свердловской области выявили зараженное мясо и молоко

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торговый центр. Курган, мясная продукция, мясная лавка, мясо, говядина
В мясе и молочной продукции нашли кишечную палочку Фото:

В Свердловской области выявили кишечную палочку в молочных и мясных продуктах. Об этом сообщается на сайте Свердловского референтного центра.

«По результатам лабораторных испытаний в ноябре в девяти пробах молочной продукции обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГКП) и превышение общего микробного числа микроорганизмов. В двух пробах мясной продукции также обнаружены БГКП», — сообщается на сайте организации. Продукты каких именно производителей содержат кишечную палочку, не уточняется.

Ранее свердловский рефцентр Россельхознадзора выявил некачественное сгущенное молоко, а также фальсифицированный сыр. Зараженный бактериями фарш был выявлен в одной из сети екатеринбургских магазинов, а в детском саду Кургана нашли кишечную палочку в пельменях.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Свердловской области выявили кишечную палочку в молочных и мясных продуктах. Об этом сообщается на сайте Свердловского референтного центра. «По результатам лабораторных испытаний в ноябре в девяти пробах молочной продукции обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГКП) и превышение общего микробного числа микроорганизмов. В двух пробах мясной продукции также обнаружены БГКП», — сообщается на сайте организации. Продукты каких именно производителей содержат кишечную палочку, не уточняется. Ранее свердловский рефцентр Россельхознадзора выявил некачественное сгущенное молоко, а также фальсифицированный сыр. Зараженный бактериями фарш был выявлен в одной из сети екатеринбургских магазинов, а в детском саду Кургана нашли кишечную палочку в пельменях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...