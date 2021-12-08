В Свердловской области выявили зараженное мясо и молоко

В Свердловской области выявили кишечную палочку в молочных и мясных продуктах. Об этом сообщается на сайте Свердловского референтного центра.
«По результатам лабораторных испытаний в ноябре в девяти пробах молочной продукции обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГКП) и превышение общего микробного числа микроорганизмов. В двух пробах мясной продукции также обнаружены БГКП», — сообщается на сайте организации. Продукты каких именно производителей содержат кишечную палочку, не уточняется.
В Свердловской области выявили кишечную палочку в молочных и мясных продуктах. Об этом сообщается на сайте Свердловского референтного центра. «По результатам лабораторных испытаний в ноябре в девяти пробах молочной продукции обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГКП) и превышение общего микробного числа микроорганизмов. В двух пробах мясной продукции также обнаружены БГКП», — сообщается на сайте организации. Продукты каких именно производителей содержат кишечную палочку, не уточняется. Ранее свердловский рефцентр Россельхознадзора выявил некачественное сгущенное молоко, а также фальсифицированный сыр. Зараженный бактериями фарш был выявлен в одной из сети екатеринбургских магазинов, а в детском саду Кургана нашли кишечную палочку в пельменях.