Завод пермского миллиардера выплатит рекордные дивиденды

В 2020 году завод получил полмиллиарда рублей прибыли Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Совет директоров ОАО «Соликамский магниевый завод», одним из акционеров которого является олигарх из списка «Форбс» Петр Кондрашов, решил выплатить акционерам 1,143 млрд рублей дивидендов. Решение было принято 11 февраля.

«В последний раз дивиденды акционерам завода в размере 59,7 млн руб. выплачивались по итогам 2018 года. До этого они не распределялись в течение 18 лет. По итогам 2020 года, чистая прибыль завода в Соликамске составила более 537,5 млн руб. Улучшение финансовых показателей компании связано с растущими мировыми ценами на магний», — пишет «Коммерсант-Прикамье».

В конце 2021 года Генпрокуратура, которая в арбитраже оспаривает приватизацию завода в 90-е годы, предостерегла завод о недопустимости отчуждения имущества. И в случае удовлетворения иска, выплата дивидендов может быть оспорена.

В 2021 году Арбитражный суд признал недействительными часть сделок с кипрскими компаниями, которые приобрели акции завода в интересах Петра Кондрашова, Тимура Старостина и Сергея Кирпичева. Национализацию «Соликамского магниевого завода» поддерживают и в Госдуме РФ.