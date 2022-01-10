В Госдуме добиваются национализации пермского завода

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XI съезд партии Справедливая Россия - За Правду. Москва, миронов сергей
За деприватизацию выступил Сергей Миронов Фото:

Председатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов выступил за отмену приватизации Соликамского магниевого завода, расположенного в Пермском крае. По его мнению, необходимо провести проверку законности приватизации всех предприятий в первой половине 1990-х годов.

«Направил письмо генпрокурору Игорю Краснову с просьбой провести проверку законности приватизации предприятий в 1992—1996 гг. Уже есть „первая ласточка“. В октябре прошлого года ведомство подало исковое заявление к акционерам ОАО „Соликамский магниевый завод“ по данному вопросу», — пишет Миронов в Twitter.

Ранее URA.RU рассказывало, что генеральная прокуратура через суд пытается вернуть в собственность государства ОАО «Соликамский магниевый завод». По мнению ведомства, в 1992—1996 годах «государственное имущество выбыло из собственности РФ помимо ее воли с нарушением действующего в период приватизации законодательства и находится в настоящее время в чужом незаконном владении».

Соликамский магниевый завод — лидер магниевой и редкометальной промышленности в России. На его долю приходится производство практически 100% соединений редкоземельных элементов, ниобия и тантала, более 60% товарного магния и 4-5% титановой губки в стране.

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Председатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов выступил за отмену приватизации Соликамского магниевого завода, расположенного в Пермском крае. По его мнению, необходимо провести проверку законности приватизации всех предприятий в первой половине 1990-х годов. «Направил письмо генпрокурору Игорю Краснову с просьбой провести проверку законности приватизации предприятий в 1992—1996 гг. Уже есть „первая ласточка“. В октябре прошлого года ведомство подало исковое заявление к акционерам ОАО „Соликамский магниевый завод“ по данному вопросу», — пишет Миронов в Twitter. Ранее URA.RU рассказывало, что генеральная прокуратура через суд пытается вернуть в собственность государства ОАО «Соликамский магниевый завод». По мнению ведомства, в 1992—1996 годах «государственное имущество выбыло из собственности РФ помимо ее воли с нарушением действующего в период приватизации законодательства и находится в настоящее время в чужом незаконном владении». Соликамский магниевый завод — лидер магниевой и редкометальной промышленности в России. На его долю приходится производство практически 100% соединений редкоземельных элементов, ниобия и тантала, более 60% товарного магния и 4-5% титановой губки в стране.
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