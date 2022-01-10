В Госдуме добиваются национализации пермского завода

10 января 2022 в 16:17 Размер текста - 17 +

За деприватизацию выступил Сергей Миронов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов выступил за отмену приватизации Соликамского магниевого завода, расположенного в Пермском крае. По его мнению, необходимо провести проверку законности приватизации всех предприятий в первой половине 1990-х годов. «Направил письмо генпрокурору Игорю Краснову с просьбой провести проверку законности приватизации предприятий в 1992—1996 гг. Уже есть „первая ласточка“. В октябре прошлого года ведомство подало исковое заявление к акционерам ОАО „Соликамский магниевый завод“ по данному вопросу», — пишет Миронов в Twitter. Ранее URA.RU рассказывало, что генеральная прокуратура через суд пытается вернуть в собственность государства ОАО «Соликамский магниевый завод». По мнению ведомства, в 1992—1996 годах «государственное имущество выбыло из собственности РФ помимо ее воли с нарушением действующего в период приватизации законодательства и находится в настоящее время в чужом незаконном владении». Соликамский магниевый завод — лидер магниевой и редкометальной промышленности в России. На его долю приходится производство практически 100% соединений редкоземельных элементов, ниобия и тантала, более 60% товарного магния и 4-5% титановой губки в стране. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Председатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов выступил за отмену приватизации Соликамского магниевого завода, расположенного в Пермском крае. По его мнению, необходимо провести проверку законности приватизации всех предприятий в первой половине 1990-х годов. «Направил письмо генпрокурору Игорю Краснову с просьбой провести проверку законности приватизации предприятий в 1992—1996 гг. Уже есть „первая ласточка“. В октябре прошлого года ведомство подало исковое заявление к акционерам ОАО „Соликамский магниевый завод“ по данному вопросу», — пишет Миронов в Twitter. Ранее URA.RU рассказывало, что генеральная прокуратура через суд пытается вернуть в собственность государства ОАО «Соликамский магниевый завод». По мнению ведомства, в 1992—1996 годах «государственное имущество выбыло из собственности РФ помимо ее воли с нарушением действующего в период приватизации законодательства и находится в настоящее время в чужом незаконном владении». Соликамский магниевый завод — лидер магниевой и редкометальной промышленности в России. На его долю приходится производство практически 100% соединений редкоземельных элементов, ниобия и тантала, более 60% товарного магния и 4-5% титановой губки в стране.