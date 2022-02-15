Аэропорт Кольцово увеличил количество рейсов в Узбекистан

Рейсы в Фергану (Узбекистан) стартуют 23 февраля Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Авиакомпания S7 запускает рейсы из Екатеринбурга в Фергану (Узбекистан). Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.

«В международном аэропорту Кольцово увеличивается число регулярных рейсов в Узбекистан. С 23 февраля полеты в Фергану начинает выполнять авиакомпания S7 Airlines», — сообщил URA.RU директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Андрей Клименских. Уточняется, что регулярные беспересадочные рейсы будут выполняться по средам. В настоящее время единственная авиакомпания, летающая в Фергану — «Уральские авиалинии».

Из Кольцово в настоящий момент отправляются рейсы в города Узбекистана Ташкент, Самарканд, Бухара, Наманган, Навои, Ургенч и Фергана. Ранее сообщалось, что авиакомпания Red Wings начнет свою международную программу из Кольцово полетами в Узбекистан. Самолеты авиакомпании начали отправляться в Самарканд и Угренч по воскресеньям и понедельникам.