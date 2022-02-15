15 февраля 2022

Аэропорт Кольцово увеличил количество рейсов в Узбекистан

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый споттинг в Кольцово. Екатеринбург, авиа, сибирь, S7, самолет
Рейсы в Фергану (Узбекистан) стартуют 23 февраля Фото:

Авиакомпания S7 запускает рейсы из Екатеринбурга в Фергану (Узбекистан). Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.

«В международном аэропорту Кольцово увеличивается число регулярных рейсов в Узбекистан. С 23 февраля полеты в Фергану начинает выполнять авиакомпания S7 Airlines», — сообщил URA.RU директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Андрей Клименских. Уточняется, что регулярные беспересадочные рейсы будут выполняться по средам. В настоящее время единственная авиакомпания, летающая в Фергану — «Уральские авиалинии».

Из Кольцово в настоящий момент отправляются рейсы в города Узбекистана Ташкент, Самарканд, Бухара, Наманган, Навои, Ургенч и Фергана. Ранее сообщалось, что авиакомпания Red Wings начнет свою международную программу из Кольцово полетами в Узбекистан. Самолеты авиакомпании начали отправляться в Самарканд и Угренч по воскресеньям и понедельникам.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Авиакомпания S7 запускает рейсы из Екатеринбурга в Фергану (Узбекистан). Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово. «В международном аэропорту Кольцово увеличивается число регулярных рейсов в Узбекистан. С 23 февраля полеты в Фергану начинает выполнять авиакомпания S7 Airlines», — сообщил URA.RU директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Андрей Клименских. Уточняется, что регулярные беспересадочные рейсы будут выполняться по средам. В настоящее время единственная авиакомпания, летающая в Фергану — «Уральские авиалинии». Из Кольцово в настоящий момент отправляются рейсы в города Узбекистана Ташкент, Самарканд, Бухара, Наманган, Навои, Ургенч и Фергана. Ранее сообщалось, что авиакомпания Red Wings начнет свою международную программу из Кольцово полетами в Узбекистан. Самолеты авиакомпании начали отправляться в Самарканд и Угренч по воскресеньям и понедельникам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...