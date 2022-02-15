Воспитатели в ХМАО пожаловались на заведующую из-за премий

По словам педагогов, руководитель устроила в детсад свою дочь и выплатила ей годовую премию в размере 260 тысяч рублей (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Воспитатели детского сада «Белочка» в Пыть-Яхе (ХМАО) жалуются на заведующую Юлию Сафонову из-за невыплаты половины годовой премии. По версии педагогов, руководитель назначила стимулирующую выплату своей дочери, работающей в этом же детсаду всего три месяца, в размере 260 тысяч рублей, а коллектив решила оставить без доплат. Об этом URA.RU рассказал общественный активист Махмади Якубов.

«В январе ко мне обратились воспитатели детского сада „Белочка“ с просьбой придать ситуации общественную огласку. По их словам, директор д/с „Белочка“ Софронова Юлия Геннадьевна не выплатила им в должной мере годовую премию, но своей дочери Бойко Ольге Владимировне, которая проработала в этом же детском саду всего 3 месяца она выплатила 260 тыс. рублей», — говорит Якубов.

По словам Якубова, само трудоустройство дочери в подчинение противоречит закону, поэтому он решил обратиться с заявлением в прокуратуру. Он добавил, что педагоги также заявляют и об оскорблениях и унижениях со стороны руководства. В прокуратуре ХМАО факт того, что заявление поступило подтвердили, в приемной детского сада «Белочка» заявили, что Сафонова находится в отпуске. В управление образования городской мэрии дозвониться не удалось — там не ответили на звонок журналиста URA.RU.

Ранее URA.RU сообщало, что педагоги из ХМАО пожаловались на махинации с зарплатами. По словам учителей, завучи начисляли себе премии за работу, которую фактически никогда не выполняли, а преподавателей лишали стимулирующих.

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