Николай Сметанин работал в мэрии в 2007—2019 годах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Группа бизнесменов обратилась в мэрию Екатеринбурга с просьбой не вносить изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ), которые позволили бы экс-начальнику комитета мэрии по строительству Николаю Сметанину в будущем возвести высотки в квартале ул. Студенческая — Первомайская — пер. Автоматики. Об этом URA.RU сообщил собственник одного из участков в квартале, учредитель ООО «УралРентГрупп» Алексей Мешорер.

О планах Сметанина на стройку стало известно в ноябре 2021-го, когда комиссия по изменению ПЗЗ удовлетворила его запрос на изменение статуса двух участков, один из которых принадлежит Сметанину. Сейчас земли имеют назначение ПК-1 (промзона), строить жилье там нельзя. Поэтому Сметанин просил перевести участки в Ц-2 (общественно-деловая застройка). В январе мэрия вынесла на общественные обсуждения проект корректировки ПЗЗ, которая предполагает присвоение статуса Ц-2 всему кварталу. А через несколько дней глава города Алексей Орлов разрешил Сметанину разработать проект планировки и проект межевания территории.

«Администрация не обращает внимания, что стройка планируется в исторически сложившейся промзоне. Свой бизнес мы ведем более 20 лет, не переставая вкладываться в ремонт фасадов, отделку внутренних помещений. Мы добросовестные налогоплательщики. У нас нет понимания, для чего в промзоне необходима жилая застройка. В городе немало ветхого жилья, в том числе в нашем районе. Почему, когда рассматриваются вопросы о жилой застройке, не обращают внимания на сложившийся бизнес? Ведь в результате могут пострадать более 150 юрлиц. Нам, получается, не нужны рабочие места в городе?» — сказал URA.RU Мешорер.

Он также выразил обеспокоенность, что, если Сметанин будет возводить на своем участке жилье, это приведет к еще большей перегруженности транспортной и коммунальной инфраструктуры квартала. В ноябре 2021-го Мешорер и еще пять собственников попросили мэрию прояснить ситуацию. Там ответили, что перевод квартала в зону Ц-2 не затронет их интересов (хотя подписанты считают, что это неправда). Бизнесмены также общались с профильным вице-мэром Рустамом Галямовым и самим Сметаниным (по словам Мешорера, пока безрезультатно).

В разговоре с URA.RU Сметанин сказал, что он не претендует на весь квартал, а занимается только своим участком. «Другое дело, если собственники думают о каком-то будущем, то лучше улучшать характеристики своих участков, включаться в этот процесс. Мы с ними разговаривали, диалог у нас есть», — сказал Сметанин. Также он дал понять, что еще не решил, будет ли на его участке именно жилье.

Галямов, в свою очередь, предложил дождаться окончания общественных обсуждений. «Они ведь для того и проводятся — чтобы узнать мнения всех сторон», — объяснил корреспонденту топ-чиновник.

Предложение Николая Сметанина о застройке квартала пока выглядит так. Но корреспонденту он объяснил: этот план пока нельзя называть даже предварительным Фото: проект

Участок, проект планировки которого сейчас разрабатывает Сметанин, выделен желтым. Но экс-чиновник заверяет: он занимается только своей территорией Фото: проект

По опасениям коммерсантов, в случае появления в квартале нового жилья, переулок Автоматики будет перегружен еще сильнее Фото: читатель URA.RU

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