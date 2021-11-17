Николай Сметанин работал в горадминистрации в 2007—2019 годах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший начальник комитета мэрии Екатеринбурга по строительству Николай Сметанин получил возможность застроить квартал в Кировском районе. Муниципальная комиссия по правилам землепользованиям и застройки (ПЗЗ), куда входят чиновники и депутаты, согласилась изменить статус принадлежащего Сметанину участка в границах ул. Студенческой — Первомайской — переулка Автоматики.

Сейчас земля имеет назначение ПК-1 (зона производственно-коммунальных объектов), строить жилье там нельзя. Поэтому Сметанин просил перевести участок в Ц-2 (общественно-деловая застройка). В июле 2021-го комиссия ему отказала — «в связи с отсутствием материалов, обосновывающих необходимость изменения градостроительного зонирования» (обращения и ответы на них есть в распоряжении редакции). К концу октября Сметанин устранил замечания и вышел на комиссию вновь. «На заседании 12 ноября комиссия проголосовала „за“», — поделился источник URA.RU в горадминистрации. В пресс-службе мэрии обещали дать комментарий позднее.

Из представленной Сметаниным презентации следует, что на месте появятся 15 зданий — жилье и офисы. Девелопер предложил два варианта «посадки» строений: первый — с максимальной этажностью 30, второй — 25. Какой взят в работу, пока неизвестно. Чтобы обеспечить квадратные метры социнфраструктурой, придется расширить лицей №130 и построить детский сад, следует из обращения.

Изменения вступят в силу, когда их одобрит гордума. Вероятно, это произойдет до конца года.

Николай Сметанин возглавил городской комитет по строительству в 2013 году, во времена, когда основным идеологом мэрии был Владимир Тунгусов. В сентябре 2019-го, через год после большой смены власти в Екатеринбурге, он уволился из горадминистрации и занялся девелопментом. Собеседники URA.RU на рынке говорят, что у него уже есть какой-то реализованный проект.

Участок, который хочет застроить Сметанин Фото: презентация

Он предложил два варианта размещения зданий Фото: презентация