Роскомнадзор запретит рекламу ряду иностранных IT-компаний

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Google, Meta и Telegram не приступили к выполнению закона «о приземлении» Фото:

Роскомнадзор готов до конца февраля запретить рекламу в отношении иностранных IT-компаний, не приступивших к выполнению закона «о приземлении». Об этом сообщил заместитель главы ведомства Вадим Субботин в рамках расширенного заседания комитета Госдумы по информполитике.

«В ближайшее время Роскомнадзор запустит процедуру принятия мер понуждения, которые предусмотрены законом. Речь идет в первую очередь об экономических мерах. Это запрет рекламы в отношении тех компаний, которые не начали выполнение закона „о приземлении“. Будем рассматривать вопрос о применении мер до конца текущего месяца», — передает слова Субботина ТАСС.

На сегодняшний день только две иностранные компании в полной мере выполнили закон — Apple и Spotify. Частично выполнили требования закона Tik-Tok, Twitter, Zoom, Viber. Совсем не приступила к исполнению требований российского законодательства Google, Meta, Discord, Twitch и Telegram, добавил Субботин.

В России с 1 января 2022 года вступил в силу закон «О приземлении иностранных IT-компаний». Роскомнадзор ведет список организаций, на которые распространяется действие закона. Для компаний, не исполняющих требования закона, предусмотрены ограничения экономического характера — запрет на рекламу, поисковую выдачу, ограничение платежей и переводов денежных средств и даже полная блокировка ресурса на территории России.

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Роскомнадзор готов до конца февраля запретить рекламу в отношении иностранных IT-компаний, не приступивших к выполнению закона «о приземлении». Об этом сообщил заместитель главы ведомства Вадим Субботин в рамках расширенного заседания комитета Госдумы по информполитике. «В ближайшее время Роскомнадзор запустит процедуру принятия мер понуждения, которые предусмотрены законом. Речь идет в первую очередь об экономических мерах. Это запрет рекламы в отношении тех компаний, которые не начали выполнение закона „о приземлении“. Будем рассматривать вопрос о применении мер до конца текущего месяца», — передает слова Субботина ТАСС. На сегодняшний день только две иностранные компании в полной мере выполнили закон — Apple и Spotify. Частично выполнили требования закона Tik-Tok, Twitter, Zoom, Viber. Совсем не приступила к исполнению требований российского законодательства Google, Meta, Discord, Twitch и Telegram, добавил Субботин. В России с 1 января 2022 года вступил в силу закон «О приземлении иностранных IT-компаний». Роскомнадзор ведет список организаций, на которые распространяется действие закона. Для компаний, не исполняющих требования закона, предусмотрены ограничения экономического характера — запрет на рекламу, поисковую выдачу, ограничение платежей и переводов денежных средств и даже полная блокировка ресурса на территории России.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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