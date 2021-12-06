Роскомнадзор готов блокировать WhatsApp и Youtube после 1 января

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Интернет-компании обяжут открыть представительства в РФ Фото:

Соцсети WhatsApp, YouTube, Google, Facebook и Twitter могут заблокировать, если они не будут соблюдать новый «закон о приземлении». Изменения вступят в силу после 1 января. Об этом сообщил заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин.

«Закон „О приземлении“ дает нам широкий перечень механизмов принуждения иностранных компаний к неукоснительному соблюдению законодательства, в первую очередь меры экономического воздействия. Замедление и блокировка — это то, чего мы в принципе не хотим применять, это последняя мера, когда другие аргументы уже не работают», — сказал «Интерфаксу» Вадим Субботин.

В России с 1 января 2022 года вступит в силу закон «О приземлении иностранных ИТ-компаний». Роскомнадзор будет вести список иностранных компаний, на которые распространяется действие закона. Пока в перечне 13 компаний, которые владеют 22 интернет-сервисами, список не является окончательным. Туда попали WhatsApp, YouTube, Google, Facebook и Twitter. Они должны будут открыть представительства в России, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и опубликовать электронную форму для обращений. За невыполнение грозят санкции, вплоть до блокировки сервисов.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что власти не собираются блокировать соцсети YouTube, Telegram и TikTok. По его словам, с ними хотят работать. Но зарубежные компании должны выполнять требования законодательства России, чтобы избежать замедления скорости.

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Соцсети WhatsApp, YouTube, Google, Facebook и Twitter могут заблокировать, если они не будут соблюдать новый «закон о приземлении». Изменения вступят в силу после 1 января. Об этом сообщил заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин. «Закон „О приземлении“ дает нам широкий перечень механизмов принуждения иностранных компаний к неукоснительному соблюдению законодательства, в первую очередь меры экономического воздействия. Замедление и блокировка — это то, чего мы в принципе не хотим применять, это последняя мера, когда другие аргументы уже не работают», — сказал «Интерфаксу» Вадим Субботин. В России с 1 января 2022 года вступит в силу закон «О приземлении иностранных ИТ-компаний». Роскомнадзор будет вести список иностранных компаний, на которые распространяется действие закона. Пока в перечне 13 компаний, которые владеют 22 интернет-сервисами, список не является окончательным. Туда попали WhatsApp, YouTube, Google, Facebook и Twitter. Они должны будут открыть представительства в России, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и опубликовать электронную форму для обращений. За невыполнение грозят санкции, вплоть до блокировки сервисов. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что власти не собираются блокировать соцсети YouTube, Telegram и TikTok. По его словам, с ними хотят работать. Но зарубежные компании должны выполнять требования законодательства России, чтобы избежать замедления скорости.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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