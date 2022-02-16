Россия выиграла серебро Олимпиады в женской эстафете по биатлону

Олимпийский комитет России завоевал серебряную медаль в женской эстафете по биатлону на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщается на сайте международного олимпийского комитета.
РФ на Олимпиаде в Пекине выиграла серебро, спортсменов на 12 секунд опередила Швеция. От сборной России выступили Ирина Казакевич (представляет Свердловскую область), Кристина Резцова (ХМАО), Светлана Миронова (Свердловская область) и Ульяна Нигматуллина. Третье место заняла Германия.
Ранее мужская сборная по биатлону РФ осталась без золотой медали. В финале спортсмены уступили Норвегии и завоевали бронзовую медаль. Олимпийский комитет России лидировал до последнего этапа. В гонке участвовали от РФ Карим Халили, Эдуард Латыпов, Александр Логинов (Тюменская область) и Максим Цветков. Латыпов расплакался после соревнований, его пять промахов на последней стройке и два штрафных круга лишили РФ медали.
Олимпийский комитет России завоевал серебряную медаль в женской эстафете по биатлону на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщается на сайте международного олимпийского комитета. РФ на Олимпиаде в Пекине выиграла серебро, спортсменов на 12 секунд опередила Швеция. От сборной России выступили Ирина Казакевич (представляет Свердловскую область), Кристина Резцова (ХМАО), Светлана Миронова (Свердловская область) и Ульяна Нигматуллина. Третье место заняла Германия. Ранее мужская сборная по биатлону РФ осталась без золотой медали. В финале спортсмены уступили Норвегии и завоевали бронзовую медаль. Олимпийский комитет России лидировал до последнего этапа. В гонке участвовали от РФ Карим Халили, Эдуард Латыпов, Александр Логинов (Тюменская область) и Максим Цветков. Латыпов расплакался после соревнований, его пять промахов на последней стройке и два штрафных круга лишили РФ медали.