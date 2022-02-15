Россиянин, упустивший в биатлоне «золото» Олимпиады, расплакался. Видео

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Областной центр зимних видов спорта
Эдуард Латыпов провалили финальный этап эстафеты, сделав 5 промахов Фото:
новость из сюжета
Олимпийские игры-2022 в Пекине

Упустивший «золото» биатлонист Эдуард Латыпов расплакался после мужской эстафеты на Олимпийских играх в Пекине. Об этом рассказала пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

Биатлонист Эдуард Латыпов расплакался после провального этапа в мужской эстафете на Олимпийских играх. Его пять промахов на последней стойке и два штрафных круга лишили сборную России золотой медали, несмотря на явное преимущество в трех предыдущих этапах. Партнеры по команде тут же оказались рядом и поддержали его. Видео предоставил официальный telegram-канал ОКР.

Сегодня российские биатлонисты уступили «золото» на последнем этапе эстафеты по биатлону. Сборная ОКР заняла третье место в мужской эстафете по биатлону на Олимпиаде в Пекине, хотя лидировала до последнего этапа. Это 19-я медаль в копилке России.

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Упустивший «золото» биатлонист Эдуард Латыпов расплакался после мужской эстафеты на Олимпийских играх в Пекине. Об этом рассказала пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР). Биатлонист Эдуард Латыпов расплакался после провального этапа в мужской эстафете на Олимпийских играх. Его пять промахов на последней стойке и два штрафных круга лишили сборную России золотой медали, несмотря на явное преимущество в трех предыдущих этапах. Партнеры по команде тут же оказались рядом и поддержали его. Видео предоставил официальный telegram-канал ОКР. Сегодня российские биатлонисты уступили «золото» на последнем этапе эстафеты по биатлону. Сборная ОКР заняла третье место в мужской эстафете по биатлону на Олимпиаде в Пекине, хотя лидировала до последнего этапа. Это 19-я медаль в копилке России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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