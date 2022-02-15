Приставы отобрали у пермячки нитки и вышивку

Судебные приставы арестовали товар на сумму 110 тысяч рублей Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Судебные приставы в Орджоникидзевском районе Перми арестовали имущество индивидуальной предпринимательницы за долги. Несколько часов они описывали 400 катушек ниток и 200 наименований вышивки. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю.

«Поступил исполнительный документ о взыскании с ИП задолженности по договору аренды, неустойки и госпошлины в размере более 110 тысяч рублей в пользу юридического лица. Должница арендует отдел в ТЦ „Топаз“, продает нитки и вышивку», — указали в ведомстве.

Так, как пермячка не погашала свой долг добровольно, к ней выехали приставы и наложен арест на принадлежащий ей товар согласно сумме задолженности. Катушки и вышивку они упаковали в мешки, опечатали и передали на хранение представителю взыскателя. Если женщина в ближайшее время не оплатит задолженность, товар пустят на реализацию.

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