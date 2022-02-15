15 февраля 2022

Приставы отобрали у пермячки нитки и вышивку

© Служба новостей «URA.RU»
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Центр национальных промыслов и ремесел. Поселок Аган. Нижневартовский район, нитки, шитье
Судебные приставы арестовали товар на сумму 110 тысяч рублей Фото:

Судебные приставы в Орджоникидзевском районе Перми арестовали имущество индивидуальной предпринимательницы за долги. Несколько часов они описывали 400 катушек ниток и 200 наименований вышивки. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю.

«Поступил исполнительный документ о взыскании с ИП задолженности по договору аренды, неустойки и госпошлины в размере более 110 тысяч рублей в пользу юридического лица. Должница арендует отдел в ТЦ „Топаз“, продает нитки и вышивку», — указали в ведомстве.

Так, как пермячка не погашала свой долг добровольно, к ней выехали приставы и наложен арест на принадлежащий ей товар согласно сумме задолженности. Катушки и вышивку они упаковали в мешки, опечатали и передали на хранение представителю взыскателя. Если женщина в ближайшее время не оплатит задолженность, товар пустят на реализацию.

Ранее URA.RU сообщало, что у директора хлебокомбината пытались забрать иномарку за долги. Местонахождение машины вычислили с помощью специального приложения.

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Судебные приставы в Орджоникидзевском районе Перми арестовали имущество индивидуальной предпринимательницы за долги. Несколько часов они описывали 400 катушек ниток и 200 наименований вышивки. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю. «Поступил исполнительный документ о взыскании с ИП задолженности по договору аренды, неустойки и госпошлины в размере более 110 тысяч рублей в пользу юридического лица. Должница арендует отдел в ТЦ „Топаз“, продает нитки и вышивку», — указали в ведомстве. Так, как пермячка не погашала свой долг добровольно, к ней выехали приставы и наложен арест на принадлежащий ей товар согласно сумме задолженности. Катушки и вышивку они упаковали в мешки, опечатали и передали на хранение представителю взыскателя. Если женщина в ближайшее время не оплатит задолженность, товар пустят на реализацию. Ранее URA.RU сообщало, что у директора хлебокомбината пытались забрать иномарку за долги. Местонахождение машины вычислили с помощью специального приложения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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