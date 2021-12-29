29 декабря 2021

У директора пермского хлебокомбината пытаются забрать иномарку

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Виды Екатеринбурга, фссп россии, судебные приставы
Приставы выследили местонахождение авто по специальному приложению Фото:

Руководитель ООО «Верещагинский комбинат хлебопродуктов» чуть не лишился спецтехники из-за миллионного долга, который ему нужно было выплатить по решению суда. Об этом рассказали в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю.

Директор был несогласен с возбужденным в адрес его компании исполнительным производством и долг платить не хотел. Процессуальный документ находился на исполнении у судебных приставов. Сотрудники ведомства начали поиски должника и выяснили, что по юридическому адресу компания свою деятельность не ведет.

«Воспользовавшись сервисом „Мобильный розыск“, работники органов принудительного исполнения установили местонахождение транспортного средства, принадлежащего организации-должнику. На крупнотоннажный тягач марки Volvo был незамедлительно наложен арест», — сообщили в ведомстве.

Бизнесмен не захотел расставаться с тягачом и сразу же после составления акта описи и ареста перечислил всю сумму долга размером более 1 миллиона рублей, а также исполнительский сбор на депозитный счет отдела судебных приставов.

Найти имущества у должника для пермских приставов обычно не проблема. Однажды они арестовали целое здание войсковой части, крупный рогатый скот и бриллиант нежно-зеленого цвета весом почти в 2 карата.

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Руководитель ООО «Верещагинский комбинат хлебопродуктов» чуть не лишился спецтехники из-за миллионного долга, который ему нужно было выплатить по решению суда. Об этом рассказали в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю. Директор был несогласен с возбужденным в адрес его компании исполнительным производством и долг платить не хотел. Процессуальный документ находился на исполнении у судебных приставов. Сотрудники ведомства начали поиски должника и выяснили, что по юридическому адресу компания свою деятельность не ведет. «Воспользовавшись сервисом „Мобильный розыск“, работники органов принудительного исполнения установили местонахождение транспортного средства, принадлежащего организации-должнику. На крупнотоннажный тягач марки Volvo был незамедлительно наложен арест», — сообщили в ведомстве. Бизнесмен не захотел расставаться с тягачом и сразу же после составления акта описи и ареста перечислил всю сумму долга размером более 1 миллиона рублей, а также исполнительский сбор на депозитный счет отдела судебных приставов. Найти имущества у должника для пермских приставов обычно не проблема. Однажды они арестовали целое здание войсковой части, крупный рогатый скот и бриллиант нежно-зеленого цвета весом почти в 2 карата.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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