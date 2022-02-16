В Кремле ожидают новых прогнозов «вторжения» РФ на Украину

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
В Кремле считают, что западные СМИ продолжат пророчить даты «вторжения» России на Украину Фото:

Западная истерия вокруг якобы готовящегося вторжения российских войск на территорию Украины будет продолжаться. Россиянам нужно набраться терпения, посоветовал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Честно говоря характер течения этой западной истерии показывает, что до кульминации еще далеко. Ремиссия наступит не сразу. Нужно набраться терпения. Важно, чтобы представители западных, прежде всего британских СМИ хотя бы по истечении суток отмечали, что их предсказания не сбылись», — отметил Песков.

Накануне британские средства массовой информации сообщили, что Россия запланировала «вторжение» на Украину в 4 часа по московскому времени. Около полуночи по Москве президент США Джо Байден выступил с обращением по поводу ситуации на Украине, в котором заявил россиянам, что они не враги американцам.

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Западная истерия вокруг якобы готовящегося вторжения российских войск на территорию Украины будет продолжаться. Россиянам нужно набраться терпения, посоветовал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Честно говоря характер течения этой западной истерии показывает, что до кульминации еще далеко. Ремиссия наступит не сразу. Нужно набраться терпения. Важно, чтобы представители западных, прежде всего британских СМИ хотя бы по истечении суток отмечали, что их предсказания не сбылись», — отметил Песков. Накануне британские средства массовой информации сообщили, что Россия запланировала «вторжение» на Украину в 4 часа по московскому времени. Около полуночи по Москве президент США Джо Байден выступил с обращением по поводу ситуации на Украине, в котором заявил россиянам, что они не враги американцам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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