В Кремле ожидают новых прогнозов «вторжения» РФ на Украину

Западная истерия вокруг якобы готовящегося вторжения российских войск на территорию Украины будет продолжаться. Россиянам нужно набраться терпения, посоветовал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Честно говоря характер течения этой западной истерии показывает, что до кульминации еще далеко. Ремиссия наступит не сразу. Нужно набраться терпения. Важно, чтобы представители западных, прежде всего британских СМИ хотя бы по истечении суток отмечали, что их предсказания не сбылись», — отметил Песков.
Западная истерия вокруг якобы готовящегося вторжения российских войск на территорию Украины будет продолжаться. Россиянам нужно набраться терпения, посоветовал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Честно говоря характер течения этой западной истерии показывает, что до кульминации еще далеко. Ремиссия наступит не сразу. Нужно набраться терпения. Важно, чтобы представители западных, прежде всего британских СМИ хотя бы по истечении суток отмечали, что их предсказания не сбылись», — отметил Песков. Накануне британские средства массовой информации сообщили, что Россия запланировала «вторжение» на Украину в 4 часа по московскому времени. Около полуночи по Москве президент США Джо Байден выступил с обращением по поводу ситуации на Украине, в котором заявил россиянам, что они не враги американцам.