Reuters запустил прямой эфир в ожидании «вторжения» России в Киев

16 февраля 2022 в 02:37 Размер текста - 17 +

Международное агентство новостей Reuters запустило прямую трансляцию с киевской площади в ожидании «вторжения» России. Прямой эфир ведется на YouTube-канале агентства. «Россия заявляет, что отвела войска от границы с Украиной, но Запад говорит, что пока не видел доказательств», — говорится в описании под трансляцией. Эфир агентства называется «Вид на площадь Майдан в Киеве на фоне российско-украинского кризиса». Ранее сообщалось, что американские спецслужбы назвали точное время «вторжения» России на Украину 16 февраля, передает британское издание The Sun. Президент США Джо Байден заявил, что не верит в то, что россияне желают «кровожадной» войны с Украиной. Издание Bloomberg утверждало, что «вторжение» РФ на Украину произойдет 15 февраля. В этот день США решили перенести свое посольство на Украине подальше от границ с Россией. В США обвинили Байдена в создании кризиса вокруг Украины, передает телеканал 360.