Путин получил обращение Госдумы о признании ДНР и ЛНР

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин принял к сведению обращение Фото:

Президент РФ Владимир Путин получил обращение Госдумы по поводу признания независимости Донбасса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Пескова.

«Президент обращение получил и принял его к сведению, оно является ярким показателем настроя наших депутатов и превалирующей точки зрения общественного мнения в нашей стране. Но главное — помочь урегулировать ситуацию на Украине», — заявил Дмитрий Песков журналистам во время своего конференц-колла.

Ранее Госдума проголосовала за отправку обращения о признании Донбасса. Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий сообщил, что это важно для защиты россиян. Признание ЛНР и ДНР нарушает Минские соглашения, рассказал Песков.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент РФ Владимир Путин получил обращение Госдумы по поводу признания независимости Донбасса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Пескова. «Президент обращение получил и принял его к сведению, оно является ярким показателем настроя наших депутатов и превалирующей точки зрения общественного мнения в нашей стране. Но главное — помочь урегулировать ситуацию на Украине», — заявил Дмитрий Песков журналистам во время своего конференц-колла. Ранее Госдума проголосовала за отправку обращения о признании Донбасса. Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий сообщил, что это важно для защиты россиян. Признание ЛНР и ДНР нарушает Минские соглашения, рассказал Песков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...