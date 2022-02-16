Кремль: признание ДНР и ЛНР нарушит Минские соглашения

Признание Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) нарушает Минские соглашения. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Признание не коррелируется с Минскими соглашениями. Это действительно так. Президент сказал, что главной задачей является реализация Минского комплекса мер», — сообщил Дмитрий Песков, передает корреспондент URA.RU.
Признание Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) нарушает Минские соглашения. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Признание не коррелируется с Минскими соглашениями. Это действительно так. Президент сказал, что главной задачей является реализация Минского комплекса мер», — сообщил Дмитрий Песков, передает корреспондент URA.RU. Ранее депутаты Госдумы проголосовали за отправку обращения о признании независимость Донбасса президенту РФ Владимиру Путину. Глава государства отреагировал и сказал, что нужно сделать все для признания проблем Донбасса.