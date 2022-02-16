Кремль: признание ДНР и ЛНР нарушит Минские соглашения

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков сообщил, что основной задачей является реализация Минских соглашений Фото:

Признание Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) нарушает Минские соглашения. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Признание не коррелируется с Минскими соглашениями. Это действительно так. Президент сказал, что главной задачей является реализация Минского комплекса мер», — сообщил Дмитрий Песков, передает корреспондент URA.RU.

Ранее депутаты Госдумы проголосовали за отправку обращения о признании независимость Донбасса президенту РФ Владимиру Путину. Глава государства отреагировал и сказал, что нужно сделать все для признания проблем Донбасса.

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Признание Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) нарушает Минские соглашения. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Признание не коррелируется с Минскими соглашениями. Это действительно так. Президент сказал, что главной задачей является реализация Минского комплекса мер», — сообщил Дмитрий Песков, передает корреспондент URA.RU. Ранее депутаты Госдумы проголосовали за отправку обращения о признании независимость Донбасса президенту РФ Владимиру Путину. Глава государства отреагировал и сказал, что нужно сделать все для признания проблем Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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