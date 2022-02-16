Российские лыжницы Ступак и Непряева завоевали бронзу Олимпиады

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Чемпионат по лыжному спринту. Пермь, лыжница, лыжный спорт
Россиянок обогнали спортсменки из Германии Фото:
новость из сюжета
Олимпийские игры-2022 в Пекине

Российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева получили бронзовую медаль в командном спринте Олимпиады в Пекине. Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета.

Олимпийский комитет России завоевал бронзу в спринте. Золотая медаль у Германии, а серебряная — у Швеции.

Ранее лыжники из России выиграли золотую медаль в эстафете на Олимпиаде. От сборной РФ выступили Алексей Червоткин, Александр Большунов, который завоевал золото на играх в Пекине, Денис Спицов (представляет Тюменскую область) и Сергей Устюгов (из ХМАО).

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Российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева получили бронзовую медаль в командном спринте Олимпиады в Пекине. Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета. Олимпийский комитет России завоевал бронзу в спринте. Золотая медаль у Германии, а серебряная — у Швеции. Ранее лыжники из России выиграли золотую медаль в эстафете на Олимпиаде. От сборной РФ выступили Алексей Червоткин, Александр Большунов, который завоевал золото на играх в Пекине, Денис Спицов (представляет Тюменскую область) и Сергей Устюгов (из ХМАО).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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