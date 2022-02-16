Российские лыжницы Ступак и Непряева завоевали бронзу Олимпиады

Российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева получили бронзовую медаль в командном спринте Олимпиады в Пекине. Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета.
Олимпийский комитет России завоевал бронзу в спринте. Золотая медаль у Германии, а серебряная — у Швеции.
Ранее лыжники из России выиграли золотую медаль в эстафете на Олимпиаде. От сборной РФ выступили Алексей Червоткин, Александр Большунов, который завоевал золото на играх в Пекине, Денис Спицов (представляет Тюменскую область) и Сергей Устюгов (из ХМАО).
Российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева получили бронзовую медаль в командном спринте Олимпиады в Пекине. Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета. Олимпийский комитет России завоевал бронзу в спринте. Золотая медаль у Германии, а серебряная — у Швеции. Ранее лыжники из России выиграли золотую медаль в эстафете на Олимпиаде. От сборной РФ выступили Алексей Червоткин, Александр Большунов, который завоевал золото на играх в Пекине, Денис Спицов (представляет Тюменскую область) и Сергей Устюгов (из ХМАО).