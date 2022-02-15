15 февраля 2022
14 февраля 2022

Пенсионерка из ЯНАО попросила у депутатов еду

© Служба новостей «URA.RU»
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Обнинск. Калужская область, Обнинск, пенсионерка, старушка, старуха
Пенсионерка не могла купить себе еду сама (фото из архива) Фото:

Пенсионерка из села Сеяха (ЯНАО) попросила депутатов предоставить ей бесплатно еду. Ее просьбу выполнил депутат заксобрания от «Единой России» Тимофей Лаптандер. Об этом сообщается на сайте партии.

«Одинокая пенсионерка из отдаленного поселка Сеяха Ямальского района обратилась к местным единороссам за помощью. Елена Салиндер попросила предоставить ей безвозмездно продукты. Помочь пенсионерке взялся депутат заксобрания ЯНАО Тимофей Лаптандер», — говорится в сообщении.

Также депутаты отметили, что женщине нужна срочная замена унитаза и выключателя. Кроме того, у пенсионерки сломался водонагреватель. Эти проблемы также были решены депутатами.

Ранее в Новом Уренгое воспитательница также обратилась к партийцам с просьбой ей помочь. Она с ребенком полтора года замерзала в квартире.

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Пенсионерка из села Сеяха (ЯНАО) попросила депутатов предоставить ей бесплатно еду. Ее просьбу выполнил депутат заксобрания от «Единой России» Тимофей Лаптандер. Об этом сообщается на сайте партии. «Одинокая пенсионерка из отдаленного поселка Сеяха Ямальского района обратилась к местным единороссам за помощью. Елена Салиндер попросила предоставить ей безвозмездно продукты. Помочь пенсионерке взялся депутат заксобрания ЯНАО Тимофей Лаптандер», — говорится в сообщении. Также депутаты отметили, что женщине нужна срочная замена унитаза и выключателя. Кроме того, у пенсионерки сломался водонагреватель. Эти проблемы также были решены депутатами. Ранее в Новом Уренгое воспитательница также обратилась к партийцам с просьбой ей помочь. Она с ребенком полтора года замерзала в квартире.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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