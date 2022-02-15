Пенсионерка из ЯНАО попросила у депутатов еду

Пенсионерка не могла купить себе еду сама (фото из архива) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пенсионерка из села Сеяха (ЯНАО) попросила депутатов предоставить ей бесплатно еду. Ее просьбу выполнил депутат заксобрания от «Единой России» Тимофей Лаптандер. Об этом сообщается на сайте партии.

«Одинокая пенсионерка из отдаленного поселка Сеяха Ямальского района обратилась к местным единороссам за помощью. Елена Салиндер попросила предоставить ей безвозмездно продукты. Помочь пенсионерке взялся депутат заксобрания ЯНАО Тимофей Лаптандер», — говорится в сообщении.

Также депутаты отметили, что женщине нужна срочная замена унитаза и выключателя. Кроме того, у пенсионерки сломался водонагреватель. Эти проблемы также были решены депутатами.

Ранее в Новом Уренгое воспитательница также обратилась к партийцам с просьбой ей помочь. Она с ребенком полтора года замерзала в квартире.