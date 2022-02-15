Глава Сургута поручил подчиненным избавиться от коммунальных ЧП

Глава Сургута Андрей Филатов хочет предотвращать коммунальные аварии Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава Сургута Андрей Филатов поручил разработать методику анализа состояния городских инженерных сетей для профилактики коммунальных ЧП. Такое задание получил вице-мэр Сергей Агафонов во время заседания штаба по городскому хозяйству, передает корреспондент URA.RU.

«Очень важное условие: если есть необходимость в методических подходах к обследованию сетей, значит, их надо в полном объеме организовать, чтобы минимизировать, а по-хорошему исключить на 100% те события, которые у нас произошли зимой. Разработайте план таких мероприятий», — заявил Филатов во время заседания штаба, обращаясь к Агафонову. Вице-мэр пообещал, что включится в эту работу.

Речь шла о коммунальном порыве на тепломагистрали, который произошел во время январских каникул на проспекте Мира и улице Островского. Директор СГМУП «Городские тепловые сети» Василий Юркин во время доклада уточнил, что этот участок был передан на баланс ГТС порядка 20 лет назад. «На этом месте возможно была техническая врезка. Данные на экспертизу мы направили. Участок под пристальное внимание попал. Замену мы произведем в этом году. Ну и будем дальше исследовать. Хотя Островского менялась недавно, буквально в 2015 году. Но все-таки основная причина порывов — это ветхость сетей. Тенденция к их уменьшению есть, но полностью никто не застрахован», — заявил Юркин.

Ранее URA.RU сообщало, что 15 февраля в Сургуте произошел порыв магистрального водовода. Из-за этого в нескольких микрорайонах города ухудшилось качество питьевой воды.

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