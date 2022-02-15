15 февраля 2022
14 февраля 2022

Челябинский депутат снизил цены на элитный SPA-центр. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Турнир по профессиональному боксу в День рождения Челябинска, иванов олег, завгородняя татьяна
Элитный SPA-центра продается за 222 млн рублей Фото:

Депутат гордумы Челябинска Олег Иванов снизил стоимость своего SPA-центра, выставленного на продажу, на 78 млн рублей. Ранее Иванов продавал этот объект за 300 млн рублей.

«Продаются отдельно стоящее здание и земельный участок. Отличный ремонт, современное оборудование, свободная планировка. Подойдет для медицинского центра, центра косметологии, семейного развлекательного центра», — говорится в объявлении, выставленном 16 февраля на сайте «Авито»

LYNX-CLUB появился в 2015 году. Ранее в здании центра находился кинотеатр «Заречье». Центр представляет собой 11 гостевых номеров, четыре из которых премиум-класса. Большую часть здания занимают бассейны и сауны.

В гордуме Челябинска Иванов работает третий срок подряд. Фирмы депутата и его жены Татьяны Завгородней специализируются на возведении и ремонте офисных зданий. В сентябре 2021 года в офисах супругов появились сотрудники регионального УФСБ и провели обыски. С самого Иванова и его супруги взыскивают долги кредиторы, в том числе власти и налоговые службы. На часть активов наложен арест. Сам Иванов на звонок URA.RU не ответил.

Стоимость SPA-центра снизилась на 78 млн рублей

Ранее объект продавался за 300 млн рублей

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Депутат гордумы Челябинска Олег Иванов снизил стоимость своего SPA-центра, выставленного на продажу, на 78 млн рублей. Ранее Иванов продавал этот объект за 300 млн рублей. «Продаются отдельно стоящее здание и земельный участок. Отличный ремонт, современное оборудование, свободная планировка. Подойдет для медицинского центра, центра косметологии, семейного развлекательного центра», — говорится в объявлении, выставленном 16 февраля на сайте «Авито» LYNX-CLUB появился в 2015 году. Ранее в здании центра находился кинотеатр «Заречье». Центр представляет собой 11 гостевых номеров, четыре из которых премиум-класса. Большую часть здания занимают бассейны и сауны. В гордуме Челябинска Иванов работает третий срок подряд. Фирмы депутата и его жены Татьяны Завгородней специализируются на возведении и ремонте офисных зданий. В сентябре 2021 года в офисах супругов появились сотрудники регионального УФСБ и провели обыски. С самого Иванова и его супруги взыскивают долги кредиторы, в том числе власти и налоговые службы. На часть активов наложен арест. Сам Иванов на звонок URA.RU не ответил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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