Элитный SPA-центра продается за 222 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат гордумы Челябинска Олег Иванов снизил стоимость своего SPA-центра, выставленного на продажу, на 78 млн рублей. Ранее Иванов продавал этот объект за 300 млн рублей.

«Продаются отдельно стоящее здание и земельный участок. Отличный ремонт, современное оборудование, свободная планировка. Подойдет для медицинского центра, центра косметологии, семейного развлекательного центра», — говорится в объявлении, выставленном 16 февраля на сайте «Авито»

LYNX-CLUB появился в 2015 году. Ранее в здании центра находился кинотеатр «Заречье». Центр представляет собой 11 гостевых номеров, четыре из которых премиум-класса. Большую часть здания занимают бассейны и сауны.

В гордуме Челябинска Иванов работает третий срок подряд. Фирмы депутата и его жены Татьяны Завгородней специализируются на возведении и ремонте офисных зданий. В сентябре 2021 года в офисах супругов появились сотрудники регионального УФСБ и провели обыски. С самого Иванова и его супруги взыскивают долги кредиторы, в том числе власти и налоговые службы. На часть активов наложен арест. Сам Иванов на звонок URA.RU не ответил.

Стоимость SPA-центра снизилась на 78 млн рублей Скрин: Сайт «Авито»

Ранее объект продавался за 300 млн рублей Скрин: Business Asset