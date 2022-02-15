Депутат гордумы Челябинска Олег Иванов снизил стоимость своего SPA-центра, выставленного на продажу, на 78 млн рублей. Ранее Иванов продавал этот объект за 300 млн рублей.
«Продаются отдельно стоящее здание и земельный участок. Отличный ремонт, современное оборудование, свободная планировка. Подойдет для медицинского центра, центра косметологии, семейного развлекательного центра», — говорится в объявлении, выставленном 16 февраля на сайте «Авито»
LYNX-CLUB появился в 2015 году. Ранее в здании центра находился кинотеатр «Заречье». Центр представляет собой 11 гостевых номеров, четыре из которых премиум-класса. Большую часть здания занимают бассейны и сауны.
В гордуме Челябинска Иванов работает третий срок подряд. Фирмы депутата и его жены Татьяны Завгородней специализируются на возведении и ремонте офисных зданий. В сентябре 2021 года в офисах супругов появились сотрудники регионального УФСБ и провели обыски. С самого Иванова и его супруги взыскивают долги кредиторы, в том числе власти и налоговые службы. На часть активов наложен арест. Сам Иванов на звонок URA.RU не ответил.
Депутат гордумы Челябинска Олег Иванов снизил стоимость своего SPA-центра, выставленного на продажу, на 78 млн рублей. Ранее Иванов продавал этот объект за 300 млн рублей. «Продаются отдельно стоящее здание и земельный участок. Отличный ремонт, современное оборудование, свободная планировка. Подойдет для медицинского центра, центра косметологии, семейного развлекательного центра», — говорится в объявлении, выставленном 16 февраля на сайте «Авито» LYNX-CLUB появился в 2015 году. Ранее в здании центра находился кинотеатр «Заречье». Центр представляет собой 11 гостевых номеров, четыре из которых премиум-класса. Большую часть здания занимают бассейны и сауны. В гордуме Челябинска Иванов работает третий срок подряд. Фирмы депутата и его жены Татьяны Завгородней специализируются на возведении и ремонте офисных зданий. В сентябре 2021 года в офисах супругов появились сотрудники регионального УФСБ и провели обыски. С самого Иванова и его супруги взыскивают долги кредиторы, в том числе власти и налоговые службы. На часть активов наложен арест. Сам Иванов на звонок URA.RU не ответил.