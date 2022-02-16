16 февраля 2022

Доктор наук рассказал про особое расстройство психики после COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Реабилитационный центр
После COVID-19 развивается психоковид Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

У переболевших COVID-19 может развиться психоковид — осложнение, связанное с нарушением психического здоровья. Об этом в беседе с URA.RU рассказал главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

«Не так давно было выделено и описано еще одно постковидное состояние — психоковид, то есть не только и не столько неврологическая патология, но и нарушения психического здоровья, в первую очередь, когнитивные и аффективные расстройства, включающие дефекты памяти, внимания, раздражительность, депрессию, повышенную тревожность и психастенический синдром. Психиатры уже начали призывать к необходимости дополнительной диспансеризации и дальнейшей психологической реабилитации таких пациентов», — подчеркнул Сергей Токарев.

В беседе с URA.RU клинический психолог, психоаналитик Владимир Крупин добавил, что сейчас идет обсуждение о необходимости внесения в Международную квалификацию болезней дополнительных психических заболеваний, связанных с постковидом. «Вполне определенно, что после COVID-19 развивается синдром, который у людей выражается по-разному, и мы его наблюдаем в практике. Сейчас обсуждается вопрос о внесение в Международную квалификацию болезней дополнительных психических заболеваний, связанных с постковидным проживанием. Так как восстановление после заболевания идет неадекватно долго, человек уже вроде бы выздоровел, а у него все равно сохраняется высокая усталость, сонливость, сниженный аппетит, мотивация, раздражительность, апатия, закрытость», — перечислил он.

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У переболевших COVID-19 может развиться психоковид — осложнение, связанное с нарушением психического здоровья. Об этом в беседе с URA.RU рассказал главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «Не так давно было выделено и описано еще одно постковидное состояние — психоковид, то есть не только и не столько неврологическая патология, но и нарушения психического здоровья, в первую очередь, когнитивные и аффективные расстройства, включающие дефекты памяти, внимания, раздражительность, депрессию, повышенную тревожность и психастенический синдром. Психиатры уже начали призывать к необходимости дополнительной диспансеризации и дальнейшей психологической реабилитации таких пациентов», — подчеркнул Сергей Токарев. В беседе с URA.RU клинический психолог, психоаналитик Владимир Крупин добавил, что сейчас идет обсуждение о необходимости внесения в Международную квалификацию болезней дополнительных психических заболеваний, связанных с постковидом. «Вполне определенно, что после COVID-19 развивается синдром, который у людей выражается по-разному, и мы его наблюдаем в практике. Сейчас обсуждается вопрос о внесение в Международную квалификацию болезней дополнительных психических заболеваний, связанных с постковидным проживанием. Так как восстановление после заболевания идет неадекватно долго, человек уже вроде бы выздоровел, а у него все равно сохраняется высокая усталость, сонливость, сниженный аппетит, мотивация, раздражительность, апатия, закрытость», — перечислил он.
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© Служба новостей «URA.RU»
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