Доктор наук рассказал про особое расстройство психики после COVID

17 февраля 2022 в 01:06 Размер текста - 17 +

После COVID-19 развивается психоковид Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 У переболевших COVID-19 может развиться психоковид — осложнение, связанное с нарушением психического здоровья. Об этом в беседе с URA.RU рассказал главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «Не так давно было выделено и описано еще одно постковидное состояние — психоковид, то есть не только и не столько неврологическая патология, но и нарушения психического здоровья, в первую очередь, когнитивные и аффективные расстройства, включающие дефекты памяти, внимания, раздражительность, депрессию, повышенную тревожность и психастенический синдром. Психиатры уже начали призывать к необходимости дополнительной диспансеризации и дальнейшей психологической реабилитации таких пациентов», — подчеркнул Сергей Токарев. В беседе с URA.RU клинический психолог, психоаналитик Владимир Крупин добавил, что сейчас идет обсуждение о необходимости внесения в Международную квалификацию болезней дополнительных психических заболеваний, связанных с постковидом. «Вполне определенно, что после COVID-19 развивается синдром, который у людей выражается по-разному, и мы его наблюдаем в практике. Сейчас обсуждается вопрос о внесение в Международную квалификацию болезней дополнительных психических заболеваний, связанных с постковидным проживанием. Так как восстановление после заболевания идет неадекватно долго, человек уже вроде бы выздоровел, а у него все равно сохраняется высокая усталость, сонливость, сниженный аппетит, мотивация, раздражительность, апатия, закрытость», — перечислил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

У переболевших COVID-19 может развиться психоковид — осложнение, связанное с нарушением психического здоровья. Об этом в беседе с URA.RU рассказал главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «Не так давно было выделено и описано еще одно постковидное состояние — психоковид, то есть не только и не столько неврологическая патология, но и нарушения психического здоровья, в первую очередь, когнитивные и аффективные расстройства, включающие дефекты памяти, внимания, раздражительность, депрессию, повышенную тревожность и психастенический синдром. Психиатры уже начали призывать к необходимости дополнительной диспансеризации и дальнейшей психологической реабилитации таких пациентов», — подчеркнул Сергей Токарев. В беседе с URA.RU клинический психолог, психоаналитик Владимир Крупин добавил, что сейчас идет обсуждение о необходимости внесения в Международную квалификацию болезней дополнительных психических заболеваний, связанных с постковидом. «Вполне определенно, что после COVID-19 развивается синдром, который у людей выражается по-разному, и мы его наблюдаем в практике. Сейчас обсуждается вопрос о внесение в Международную квалификацию болезней дополнительных психических заболеваний, связанных с постковидным проживанием. Так как восстановление после заболевания идет неадекватно долго, человек уже вроде бы выздоровел, а у него все равно сохраняется высокая усталость, сонливость, сниженный аппетит, мотивация, раздражительность, апатия, закрытость», — перечислил он.