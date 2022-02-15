15 февраля 2022

Тюменцы отказываются от мяса из-за роста цен

© Служба новостей «URA.RU»
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Торговый центр. Курган, мясная продукция, мясная лавка, мясо, говядина
Вместо мяса и колбас в магазинах тюменцы выбирают картошку Фото:

Из-за роста цен жители Тюмени стали чаще покупать картофель, а мясо и продукцию из него приобретают реже. Об этом заявил координатор Ассоциации малоформатной торговли в Тюменской области Владимир Панов.

«Зарплаты у населения не изменились, а цены выросли. Средний чек остался таким же, но количество товаров на эту сумму стало гораздо меньше. Люди стали есть картошку вместо мясных деликатесов, колбасу стали брать очень мало, мяса меньше», — заявил координатор Ассоциации малоформатной торговли в Тюменской области Владимир Панов, выступая в эфире программы «Вечерний хэштег» на канале «Тюменское время».

По словам Панова, спрос не упал на такие продукты, как хлеб и молоко. При этом молоко в картонных тетрапаках тюменцы в маленьких магазинах также стали брать реже, так как оно выросло в цене.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени рост цен на еду более чем в два раза превысил инфляцию. Значительно подорожали крупы, макароны и сахар.

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Из-за роста цен жители Тюмени стали чаще покупать картофель, а мясо и продукцию из него приобретают реже. Об этом заявил координатор Ассоциации малоформатной торговли в Тюменской области Владимир Панов. «Зарплаты у населения не изменились, а цены выросли. Средний чек остался таким же, но количество товаров на эту сумму стало гораздо меньше. Люди стали есть картошку вместо мясных деликатесов, колбасу стали брать очень мало, мяса меньше», — заявил координатор Ассоциации малоформатной торговли в Тюменской области Владимир Панов, выступая в эфире программы «Вечерний хэштег» на канале «Тюменское время». По словам Панова, спрос не упал на такие продукты, как хлеб и молоко. При этом молоко в картонных тетрапаках тюменцы в маленьких магазинах также стали брать реже, так как оно выросло в цене. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени рост цен на еду более чем в два раза превысил инфляцию. Значительно подорожали крупы, макароны и сахар.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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