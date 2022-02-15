Тюменцы отказываются от мяса из-за роста цен

Вместо мяса и колбас в магазинах тюменцы выбирают картошку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из-за роста цен жители Тюмени стали чаще покупать картофель, а мясо и продукцию из него приобретают реже. Об этом заявил координатор Ассоциации малоформатной торговли в Тюменской области Владимир Панов.

«Зарплаты у населения не изменились, а цены выросли. Средний чек остался таким же, но количество товаров на эту сумму стало гораздо меньше. Люди стали есть картошку вместо мясных деликатесов, колбасу стали брать очень мало, мяса меньше», — заявил координатор Ассоциации малоформатной торговли в Тюменской области Владимир Панов, выступая в эфире программы «Вечерний хэштег» на канале «Тюменское время».

По словам Панова, спрос не упал на такие продукты, как хлеб и молоко. При этом молоко в картонных тетрапаках тюменцы в маленьких магазинах также стали брать реже, так как оно выросло в цене.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени рост цен на еду более чем в два раза превысил инфляцию. Значительно подорожали крупы, макароны и сахар.