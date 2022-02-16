СКР возбудил дело из-за смертей на Донбассе

16 февраля 2022 в 19:28 Размер текста - 17 +

По версии следствия, почти 300 гражданских лиц погибли при обстрелах со стороны украинских военных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства мирных жителей в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В 2021 году в Донбассе были обнаружены пять массовых захоронений, откуда были извлечены тела людей, погибших от массовых обстрелов. «Умысел на уничтожение жителей Донбасса очевиден — российским следствием зафиксированы сотни таких фактов, квалифицируемых как применение запрещенных средств и методов ведения войны. Главным следственным управлением СК РФ по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 356 УК РФ — жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором», — сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ. В ведомстве сообщили, что в августе—октябре 2021 года в Донбассе были обнаружены пять массовых захоронений. Из них извлечены останки не менее 295 гражданских лиц. Среди них есть тела женщин разного возраста. В СК РФ читают, что жертвы были убиты «в результате неизбирательных обстрелов», которые украинские военные совершали в 2014 году. Ранее официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что ведомство возбудило 467 уголовных дел по событиям на Украине и в Донбассе. За весь период следствия было допрошено более 146 тысяч человек. Потерпевшими были признаны 22 тысячи человек, в том числе более 2,4 тысячи несовершеннолетних, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства мирных жителей в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В 2021 году в Донбассе были обнаружены пять массовых захоронений, откуда были извлечены тела людей, погибших от массовых обстрелов. «Умысел на уничтожение жителей Донбасса очевиден — российским следствием зафиксированы сотни таких фактов, квалифицируемых как применение запрещенных средств и методов ведения войны. Главным следственным управлением СК РФ по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 356 УК РФ — жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором», — сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ. В ведомстве сообщили, что в августе—октябре 2021 года в Донбассе были обнаружены пять массовых захоронений. Из них извлечены останки не менее 295 гражданских лиц. Среди них есть тела женщин разного возраста. В СК РФ читают, что жертвы были убиты «в результате неизбирательных обстрелов», которые украинские военные совершали в 2014 году. Ранее официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что ведомство возбудило 467 уголовных дел по событиям на Украине и в Донбассе. За весь период следствия было допрошено более 146 тысяч человек. Потерпевшими были признаны 22 тысячи человек, в том числе более 2,4 тысячи несовершеннолетних, передает RT.