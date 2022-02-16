Суд взыскал с владельца автодилера «Рольф» более 19 млрд рублей

17 февраля 2022 в 00:49 Размер текста - 17 +

Петров не признал требования Генпрокуратуры, решение суда будет обжаловано Фото: Размик Закарян © URA.RU Химкинский городской суд Московской области взыскал с основателя компании «Рольф» Сергея Петрова более 19 миллиардов рублей в пользу государства. Соответствующий иск был подан Генпрокуратурой РФ. «Исковые требования удовлетворены в полном объеме», — передает сообщения суда ТАСС. Помимо «Рольфа» и Петрова ответчиками по делу, проходили компании «Рольф Моторс» и «Рольф Эстейт Санкт-Петербург». Суд постановил взыскать сумму по иску солидарно со всех ответчиков. Общая сумма требований составляет 19,4 млрд руб. Решение суда будет обжаловано, сообщил агентству адвокат Петрова Алексей Куприянов. Требования Генпрокуратры основаны на том, что Петров осуществлял управление «Рольфом», являясь депутатом Госудумы, и при этом не декларировал свои реальные доходы. Основатель «Рольфа» требования не признал. «Рольф» является дилером 20 автомобильных и одного мотобренда. Компания владеет 59 шоу-румами. В 2019 году Сергей Петров был объявлен в международный розыск. Уголовное дело было возбуждено в отношении Петрова и нескольких руководителей компании, их обвиняли в совершении валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов. По версии следствия, Петров вывел на счета кипрской компании 4 млрд рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Химкинский городской суд Московской области взыскал с основателя компании «Рольф» Сергея Петрова более 19 миллиардов рублей в пользу государства. Соответствующий иск был подан Генпрокуратурой РФ. «Исковые требования удовлетворены в полном объеме», — передает сообщения суда ТАСС. Помимо «Рольфа» и Петрова ответчиками по делу, проходили компании «Рольф Моторс» и «Рольф Эстейт Санкт-Петербург». Суд постановил взыскать сумму по иску солидарно со всех ответчиков. Общая сумма требований составляет 19,4 млрд руб. Решение суда будет обжаловано, сообщил агентству адвокат Петрова Алексей Куприянов. Требования Генпрокуратры основаны на том, что Петров осуществлял управление «Рольфом», являясь депутатом Госудумы, и при этом не декларировал свои реальные доходы. Основатель «Рольфа» требования не признал. «Рольф» является дилером 20 автомобильных и одного мотобренда. Компания владеет 59 шоу-румами. В 2019 году Сергей Петров был объявлен в международный розыск. Уголовное дело было возбуждено в отношении Петрова и нескольких руководителей компании, их обвиняли в совершении валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов. По версии следствия, Петров вывел на счета кипрской компании 4 млрд рублей.