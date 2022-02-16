16 февраля 2022

Аналитики оценили приемлемую пенсию для россиян в 50 тыс руб

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Центральное отделение почты во время карантина. Тюмень, почта, пенсия, деньги, наличные
Для комфортной жизни в России пенсионерам требуется от 50 тыс. рублей, заявили аналитики Фото:

С учетом ростом цен в РФ пенсия россиян должна составлять не менее 50 тысяч рублей в месяц. Об этом заявила доктор экономических наук, профессор СЗИУ РАНХиГС Людмила Пушкарева.

«Общий недостаток месячного пенсионного обеспечения вызван ростом цен на продукты и лекарства, оплату коммунальных услуг, прейскурантов на лечение, тарифов на транспортные разъезды. Официальный размер потребительской корзины значительно занижен, это уже понимают все. По оценке уровня и качества жизни пенсионеров, потребительская корзина с учетом выросших цен, тарифов и дополнения качественных услуг должна составлять на сегодняшний день не менее 50 тыс. рублей», — рассказала Пушкарева РИА ФАН. Аналитики СберНПФ также пришли к выводу, что россиянам требуется пенсия в размере 55,5 тысячи рублей в месяц.

Пушкарева заявила, что на начало 2022 года средний размер выплат для пенсионеров составил 15 745 рублей. Такая сумма не соотносится с действительными ценами в РФ, поэтому пенсионеры находятся в тяжелом финансовом положении, сообщила Пушкарева.

Ранее Росстат опубликовал отчет, в котором показал изменение стоимости овощей из «Борщевого набора» с 2017 по 2022 годы. Согласно данным, больше всего подорожала белокочанная капуста.

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С учетом ростом цен в РФ пенсия россиян должна составлять не менее 50 тысяч рублей в месяц. Об этом заявила доктор экономических наук, профессор СЗИУ РАНХиГС Людмила Пушкарева. «Общий недостаток месячного пенсионного обеспечения вызван ростом цен на продукты и лекарства, оплату коммунальных услуг, прейскурантов на лечение, тарифов на транспортные разъезды. Официальный размер потребительской корзины значительно занижен, это уже понимают все. По оценке уровня и качества жизни пенсионеров, потребительская корзина с учетом выросших цен, тарифов и дополнения качественных услуг должна составлять на сегодняшний день не менее 50 тыс. рублей», — рассказала Пушкарева РИА ФАН. Аналитики СберНПФ также пришли к выводу, что россиянам требуется пенсия в размере 55,5 тысячи рублей в месяц. Пушкарева заявила, что на начало 2022 года средний размер выплат для пенсионеров составил 15 745 рублей. Такая сумма не соотносится с действительными ценами в РФ, поэтому пенсионеры находятся в тяжелом финансовом положении, сообщила Пушкарева. Ранее Росстат опубликовал отчет, в котором показал изменение стоимости овощей из «Борщевого набора» с 2017 по 2022 годы. Согласно данным, больше всего подорожала белокочанная капуста.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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