Молодежи предложили выделить по 10 тысяч на пенсию

17 февраля 2022 в 06:20 Размер текста - 17 +

Деньги предложили выделить в качестве стартового капитала в добровольной пенсионной реформе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Молодым людям, которые не сумели сформировать пенсионные накопления из-за моратория, предложено выделить по 10 тысяч рублей как стартовый капитал в добровольной пенсионной реформе. С данной инициативой выступил Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). «В предложениях РСПП есть новелла, касающаяся молодого поколения, которое вступило в трудовую жизнь, но осталось без накоплений в ОПС из-за моратория. Для формирования у них стартового капитала в добровольной системе государство должно пополнить „нулевые“ счета суммой в 10 тыс. рублей», — пишут «Известия» со ссылкой на документ РСПП, который есть в распоряжении издания. Помимо этого, для застрахованных граждан предлагается ввести государственное софинансирование добровольных взносов на подобии тем, которые есть для пенсионных накоплений. Предполагается осуществление паритетных взносов со стороны гражданина и государства и лимит по максимальной сумме. Отмечается, что если данный порог будет установлен на уровне 12 тыс. рублей, стимулировать людей на самостоятельной накопление пенсий не удастся. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Молодым людям, которые не сумели сформировать пенсионные накопления из-за моратория, предложено выделить по 10 тысяч рублей как стартовый капитал в добровольной пенсионной реформе. С данной инициативой выступил Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). «В предложениях РСПП есть новелла, касающаяся молодого поколения, которое вступило в трудовую жизнь, но осталось без накоплений в ОПС из-за моратория. Для формирования у них стартового капитала в добровольной системе государство должно пополнить „нулевые“ счета суммой в 10 тыс. рублей», — пишут «Известия» со ссылкой на документ РСПП, который есть в распоряжении издания. Помимо этого, для застрахованных граждан предлагается ввести государственное софинансирование добровольных взносов на подобии тем, которые есть для пенсионных накоплений. Предполагается осуществление паритетных взносов со стороны гражданина и государства и лимит по максимальной сумме. Отмечается, что если данный порог будет установлен на уровне 12 тыс. рублей, стимулировать людей на самостоятельной накопление пенсий не удастся.