Молодежи предложили выделить по 10 тысяч на пенсию

Молодым людям, которые не сумели сформировать пенсионные накопления из-за моратория, предложено выделить по 10 тысяч рублей как стартовый капитал в добровольной пенсионной реформе. С данной инициативой выступил Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).
«В предложениях РСПП есть новелла, касающаяся молодого поколения, которое вступило в трудовую жизнь, но осталось без накоплений в ОПС из-за моратория. Для формирования у них стартового капитала в добровольной системе государство должно пополнить „нулевые“ счета суммой в 10 тыс. рублей», — пишут «Известия» со ссылкой на документ РСПП, который есть в распоряжении издания.
Помимо этого, для застрахованных граждан предлагается ввести государственное софинансирование добровольных взносов на подобии тем, которые есть для пенсионных накоплений. Предполагается осуществление паритетных взносов со стороны гражданина и государства и лимит по максимальной сумме. Отмечается, что если данный порог будет установлен на уровне 12 тыс. рублей, стимулировать людей на самостоятельной накопление пенсий не удастся.
Молодым людям, которые не сумели сформировать пенсионные накопления из-за моратория, предложено выделить по 10 тысяч рублей как стартовый капитал в добровольной пенсионной реформе. С данной инициативой выступил Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). «В предложениях РСПП есть новелла, касающаяся молодого поколения, которое вступило в трудовую жизнь, но осталось без накоплений в ОПС из-за моратория. Для формирования у них стартового капитала в добровольной системе государство должно пополнить „нулевые“ счета суммой в 10 тыс. рублей», — пишут «Известия» со ссылкой на документ РСПП, который есть в распоряжении издания. Помимо этого, для застрахованных граждан предлагается ввести государственное софинансирование добровольных взносов на подобии тем, которые есть для пенсионных накоплений. Предполагается осуществление паритетных взносов со стороны гражданина и государства и лимит по максимальной сумме. Отмечается, что если данный порог будет установлен на уровне 12 тыс. рублей, стимулировать людей на самостоятельной накопление пенсий не удастся.