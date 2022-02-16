Вирусолог: часть регионов РФ готова отказаться от QR-кодов. Список

17 февраля 2022 в 07:25 Размер текста - 17 +

Андрей Поздняков рассказал, в каких регионах можно снимать ограничения по коронавирусу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Регионы и города России могут отказаться от ограничений, если более 80% населения привиты от коронавируса. Об этом заявил врач-инфекционист, главврач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков. «Если какими-то масштабными исследованиями подтверждено наличие антител у более 80% населения региона или города, то там реально можно снимать ограничения», — приводит слова Андрея Позднякова РИА «Новости». В это число входят и переболевшие COVID-19, и вакцинированные от коронавируса, передает RT. В конце декабря с подобным заявлением выступила вице-премьер правительства России Татьяна Голикова. По ее словам, самый высокий показатель коллективного иммунитета в Севастополе, Чукотском автономном округе, Карелии, Санкт-Петербурге и Тыве, передает MK.RU . Первый заместитель комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана заявил, что уровень коллективного иммунитета от коронавируса среди жителей города равен 100%. Однако уровень антител у части жителей Питера снижен, уточняет VSE42.ru. При этом показатель коллективного иммунитета на сайте Стопкоронавирус.рф отражает лишь процент выполнения плана по вакцинации, дополняет «Царьград». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Регионы и города России могут отказаться от ограничений, если более 80% населения привиты от коронавируса. Об этом заявил врач-инфекционист, главврач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков. «Если какими-то масштабными исследованиями подтверждено наличие антител у более 80% населения региона или города, то там реально можно снимать ограничения», — приводит слова Андрея Позднякова РИА «Новости». В это число входят и переболевшие COVID-19, и вакцинированные от коронавируса, передает RT. В конце декабря с подобным заявлением выступила вице-премьер правительства России Татьяна Голикова. По ее словам, самый высокий показатель коллективного иммунитета в Севастополе, Чукотском автономном округе, Карелии, Санкт-Петербурге и Тыве, передает MK.RU. Первый заместитель комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана заявил, что уровень коллективного иммунитета от коронавируса среди жителей города равен 100%. Однако уровень антител у части жителей Питера снижен, уточняет VSE42.ru. При этом показатель коллективного иммунитета на сайте Стопкоронавирус.рф отражает лишь процент выполнения плана по вакцинации, дополняет «Царьград».