Глава МЧС доложил Путину о создании спасательных баз в ЯНАО

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Владимиру Путину отчитались о создании аварийно-спасательной инфраструктуры в ЯНАО Фото:

В ЯНАО на территории газодобывающего кластера Сабетта появится аварийно-спасательная инфраструктура. Об этом заявил на расширенном заседании с президентом РФ Владимиром Путиным исполняющий обязанности временного министра по чрезвычайным ситуациям Александр Чуприян. По его словам, министерство ведет совместную работу с «НОВАТЭК» и «Роснефть», сообщается на официальном сайте правительства РФ.

«Министерством организована совместная работа с крупными компаниями, работающими в Арктическом регионе — „НОВАТЭК“, „Роснефть“ — по вопросам их участия в создании в интересах МЧС России объектов аварийно-спасательной инфраструктуры. Прорабатываются вопросы размещения арктических центров на существующих объектах газодобывающего кластера в поселке Сабетта Ямало-Ненецкого автономного округа», — приводит слова Александра Чуприяна пресс-служба президента РФ.

Как добавил глава министерства, реализация этого проекта обеспечит прикрытие Северного морского пути профессиональными аварийно-спасательными формированиями. Кроме того, на территории Арктической зоны сформированы усиленные звенья авиации МЧС России.

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В ЯНАО на территории газодобывающего кластера Сабетта появится аварийно-спасательная инфраструктура. Об этом заявил на расширенном заседании с президентом РФ Владимиром Путиным исполняющий обязанности временного министра по чрезвычайным ситуациям Александр Чуприян. По его словам, министерство ведет совместную работу с «НОВАТЭК» и «Роснефть», сообщается на официальном сайте правительства РФ. «Министерством организована совместная работа с крупными компаниями, работающими в Арктическом регионе — „НОВАТЭК“, „Роснефть“ — по вопросам их участия в создании в интересах МЧС России объектов аварийно-спасательной инфраструктуры. Прорабатываются вопросы размещения арктических центров на существующих объектах газодобывающего кластера в поселке Сабетта Ямало-Ненецкого автономного округа», — приводит слова Александра Чуприяна пресс-служба президента РФ. Как добавил глава министерства, реализация этого проекта обеспечит прикрытие Северного морского пути профессиональными аварийно-спасательными формированиями. Кроме того, на территории Арктической зоны сформированы усиленные звенья авиации МЧС России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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