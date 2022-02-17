Глава МЧС доложил Путину о создании спасательных баз в ЯНАО

Владимиру Путину отчитались о создании аварийно-спасательной инфраструктуры в ЯНАО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В ЯНАО на территории газодобывающего кластера Сабетта появится аварийно-спасательная инфраструктура. Об этом заявил на расширенном заседании с президентом РФ Владимиром Путиным исполняющий обязанности временного министра по чрезвычайным ситуациям Александр Чуприян. По его словам, министерство ведет совместную работу с «НОВАТЭК» и «Роснефть», сообщается на официальном сайте правительства РФ.

«Министерством организована совместная работа с крупными компаниями, работающими в Арктическом регионе — „НОВАТЭК“, „Роснефть“ — по вопросам их участия в создании в интересах МЧС России объектов аварийно-спасательной инфраструктуры. Прорабатываются вопросы размещения арктических центров на существующих объектах газодобывающего кластера в поселке Сабетта Ямало-Ненецкого автономного округа», — приводит слова Александра Чуприяна пресс-служба президента РФ.

Как добавил глава министерства, реализация этого проекта обеспечит прикрытие Северного морского пути профессиональными аварийно-спасательными формированиями. Кроме того, на территории Арктической зоны сформированы усиленные звенья авиации МЧС России.