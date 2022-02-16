Свидетель по делу экс-главы курганского МЧС изменил показания

Олег Рожков (на фото) считает, что Алексей Кобзев мог его оговорить Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Задержан экс-глава курганского ГУ МЧС Олег Рожков

Бывший сотрудник ГУ МЧС по Курганской области Алексей Кобзев заявил в суде, что экс-глава ведомства Олег Рожков давал ему указания срочно подготовить положительное заключение экспертизы гостиничного комплекса «7 и Я». Адвокат Рожкова Владимир Чернов заметил, что показания Кобзева не совпадают с теми, что он давал ранее, передает корреспондент URA.RU.

«Прошу огласить показания свидетеля, которые он давал на предварительном следствии, в связи с тем, что имеются противоречия о встрече с Рожковым и даче этого незаконного поручения. В каждом допросе он по-разному говорит», — заявил Чернов.

Ранее на допросе Кобзев пояснял, что весной 2018 года Рожков сказал ему по телефону, что нужно дать указания сотрудникам испытательной пожарной лаборатории в кратчайшие сроки сделать положительное заключение в отношении комплекса «7 и Я». Позже он говорил, что Рожков давал ему указание в кабинете. Также в показаниях Кобзев называет разные фамилии сотрудников, которым он передавал поручение.

Кобзев ответил на это, что позже лучше вспомнил обстоятельства, и все-таки Рожков давал указания в своем кабинете. Сам Рожков заявил в суде, что у Кобзева были основания для оговора, так как его супруга работала в ГУ МЧС по Курганской области. Кобзев, в свою очередь, утверждает, что таких оснований не было.

Источник, знакомый с ходом судебного разбирательства, рассказал URA.RU, что указанный объект не был введен в эксплуатацию и имел статус незавершенного строительства. Сотрудники пожнадзора не ведут учет строящихся объектов. Проверочные мероприятия по закону проводить нельзя. «Все свидетели обвинения на предыдущем заседании сказали, что не имели законных прав проверять объект. Следовательно, не могли составлять никаких предписаний, актов проверок. Рожков не имел никаких прав проводить проверки. Обвинение выглядит надуманным», — пояснил собеседник.

Ранее URA.RU сообщало, что новое дело в отношении Рожкова связано с проверкой здания гостиничного комплекса «7 и Я» на соответствие требованиям пожарной безопасности. Он якобы давал незаконные указания составить акт проверки без выявленных нарушений. Рожков отрицает все обвинения в свой адрес. Параллельно с этим в суде рассматривается другое уголовное дело в отношении Рожкова, по которому он также не признает вину.

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