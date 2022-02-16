Куйвашев дал указание правительству после нападения банды южан. У чиновников четыре дня

17 февраля 2022 в 13:34 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев потребовал за четыре дня разобраться в истории Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил правительству региона разобраться в истории банды подростков-южан, избивших двух жительниц Екатеринбурга. Глава области дал подчиненным четыре дня, чтобы встретиться с представителями диаспор и установить личности нападавших. Такое требование Куйвашев озвучил на заседании кабмина. «Вице-губернатору [Олегу Чемезову] поручаю встретиться со всеми диаспорами этих южан. Предупредить о том, что мы будем достаточно жестко пресекать такие вопросы. Проанализировать правомерность нахождения их и их семей на территории РФ и в Свердловской области. Работу завершить за четыре дня. И по каждому человеку, кто участвовал в этих ситуациях [нападениях], доложить мне лично», — объявил Куйвашев на заседании правительства. Инцидент с избиением двух женщин произошел в Екатеринбурге вечером 11 февраля. Агрессивно настроенные юноши приставали к пассажирке автобуса №57. Девушка позвонила матери и попросила встретить на остановке. Подростки вышли из автобуса и избили обеих женщин. Ситуация вызвала широкое обсуждение; в конфликт вмешался губернатор Куйвашев, который пообещал лично разобраться с виновными и пригрозил юношам преследованием по закону. Позднее история вышла на федеральный уровень. Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал завести уголовное дело по факту нападения на женщин. По данным URA.RU, один из подростков является уроженцем Азербайджана, которого ранее уже задерживали. Глава азербайджанской диаспоры Шахин Шыхлынский принес извинения пострадавшим екатеринбурженкам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил правительству региона разобраться в истории банды подростков-южан, избивших двух жительниц Екатеринбурга. Глава области дал подчиненным четыре дня, чтобы встретиться с представителями диаспор и установить личности нападавших. Такое требование Куйвашев озвучил на заседании кабмина. «Вице-губернатору [Олегу Чемезову] поручаю встретиться со всеми диаспорами этих южан. Предупредить о том, что мы будем достаточно жестко пресекать такие вопросы. Проанализировать правомерность нахождения их и их семей на территории РФ и в Свердловской области. Работу завершить за четыре дня. И по каждому человеку, кто участвовал в этих ситуациях [нападениях], доложить мне лично», — объявил Куйвашев на заседании правительства. Инцидент с избиением двух женщин произошел в Екатеринбурге вечером 11 февраля. Агрессивно настроенные юноши приставали к пассажирке автобуса №57. Девушка позвонила матери и попросила встретить на остановке. Подростки вышли из автобуса и избили обеих женщин. Ситуация вызвала широкое обсуждение; в конфликт вмешался губернатор Куйвашев, который пообещал лично разобраться с виновными и пригрозил юношам преследованием по закону. Позднее история вышла на федеральный уровень. Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал завести уголовное дело по факту нападения на женщин. По данным URA.RU, один из подростков является уроженцем Азербайджана, которого ранее уже задерживали. Глава азербайджанской диаспоры Шахин Шыхлынский принес извинения пострадавшим екатеринбурженкам.