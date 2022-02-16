Петербургские поставщики хотят сорвать нацпроект в Пермском крае

Компании уличили в сговоре при торгах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермское УФАС России выявило признаки картельного сговора между Санкт-петербургскими компаниями ООО «Дисплей Балтика» и ООО «Софистика». Компании подозревают в сговоре на аукционе по поставке оборудования в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Об этом сообщили в пресс-службе Пермского УФАС. Аукцион проводило ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» в 2020 году.

«Проанализировав ход аукциона, Пермское УФАС установило обстоятельства, которые свидетельствуют о том, что аукционные заявки этих компаний создавались и заполнялись одним и тем же лицом. Следовательно, компании знали о совместном участии в аукционе и координировали свои действия на торгах», — рассказали антимонопольщики.

В ходе торгов ценовое предложение с минимально допустимым снижением было подано от ООО «Софистика», а ООО «Дисплей Балтика» от конкурентной борьбы отказалось. В результате победителем аукциона стало ООО «Софистика» со снижением начальной цены контракта на минимально допустимую величину в 0,5%.

«Мы изучили и другие эпизоды совместного участия этих компаний в закупочных процедурах. Анализ показал, что при участии в торгах с другими компаниями, эти две фирмы вступают с ними в активную конкурентную борьбу за контракт, существенно снижая цену. При этом друг с другом они не торгуются, что подтверждает вывод о сговоре», — пояснил заместитель руководителя Пермского УФАС России Дмитрий Шилов.

Пермское УФАС возбудило антимонопольное дело, которое рассмотрят 21 марта. Виновным грозят административные штрафы до 1,5 миллионов рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что пермяки жалуются на чиновников, срывающих проект Путина по догазификации. Заявки на подключение газа жители подали давно, однако документов, необходимых для подключения, от газораспределительной организации до сих пор не получили.

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