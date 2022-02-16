Пермские власти сэкономили на выборах

17 февраля 2022 в 14:18 Размер текста - 17 +

Больше всего денег потратили на зарплату сотрудников комиссий и СИЗы Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Избирательная комиссия Пермского края сэкономила почти 6 млн рублей на выборах в заксобрание. Экономия образовалась в результате проведения конкурсных процедур, сообщили URA.RU в пресс-службе крайизбиркома. «Законодательное собрание Пермского края утвердило отчет о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов. С отчетом выступил председатель комиссии Игорь Вагин. Экономия бюджетных средств, образовавшаяся в результате проведения конкурсных процедур закупок товаров и услуг, при проведении выборов составила 5,8 млн рублей. Данная сумма была возвращена в региональный бюджет», — говорят в избиркоме. Всего на выборы было предусмотрено 248,81 млн рублей. Из них три четверти ушли на оплату труда 15,5 тыс. членов участковых комиссий. Еще одной весомой статьей расходов стало оснащение участков системами наблюдения. Также деньги были потрачены на покупку средств индивидуальной защиты, использование КОИБ и информирование избирателей. Выборы в заксобрание прошли в сентябре 2021 года. В это же время выбирали депутатов Пермской гордумы и Госдумы РФ. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Избирательная комиссия Пермского края сэкономила почти 6 млн рублей на выборах в заксобрание. Экономия образовалась в результате проведения конкурсных процедур, сообщили URA.RU в пресс-службе крайизбиркома. «Законодательное собрание Пермского края утвердило отчет о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов. С отчетом выступил председатель комиссии Игорь Вагин. Экономия бюджетных средств, образовавшаяся в результате проведения конкурсных процедур закупок товаров и услуг, при проведении выборов составила 5,8 млн рублей. Данная сумма была возвращена в региональный бюджет», — говорят в избиркоме. Всего на выборы было предусмотрено 248,81 млн рублей. Из них три четверти ушли на оплату труда 15,5 тыс. членов участковых комиссий. Еще одной весомой статьей расходов стало оснащение участков системами наблюдения. Также деньги были потрачены на покупку средств индивидуальной защиты, использование КОИБ и информирование избирателей. Выборы в заксобрание прошли в сентябре 2021 года. В это же время выбирали депутатов Пермской гордумы и Госдумы РФ.