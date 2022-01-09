Главные ошибки администрации губернатора Махонина

Как пермские власти провалили выборы-2021

09 января 2022 в 09:35 Размер текста - 17 +

Администрация пермского губернатора не учла множества факторов на выборах-2021 Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Результаты выборов-2021 для администрации пермского губернатора Дмитрия Махонина оказались самыми провальными в истории региона. По итогу кампании исполняющий обязанности главы администрации Александр Смертин удержался в должности, но так и не избавился от приставки «исполняющий обязанности». URA.RU публикует подробный разбор истории — с хронологией и инсайдами от непосредственных участников сентябрьских событий. За «Единую Россию» на уровне Госдумы в сентябре 2021 года проголосовали меньше людей (260 тыс. человек против 380 тыс. голосов в 2016 году) при большей явке (в 2016 году была 35%, сейчас — 38%). При этом больше обычного был и отрыв от общего результата по стране — 16,3%. Ошибка №1 «Неправильные» технологи Константин Труфанов считает, что конструктивная критика — во благо. Но ответственность за результат несет весь штаб Фото: Константин Труфанов @Facebook Основной ошибкой на этих выборах стало приглашение удмуртских технологов во главе с Константином Труфановым, сходятся во мнении источники URA.RU в политтусовке. «У Труфанова не было опыта руководства столь масштабными избирательными кампаниями, что не могло не сказаться на результате. Работали как будто на муниципальных выборах, без особых идей и находок. Слабо отрабатывали против оппонентов. Прежде всего, коммунистов», — говорит собеседник, близкий к избирательному штабу «Единой России» в Прикамье. До этого Труфанов и его коллега Дмитрий Микрюков работали в Перми на общероссийском голосовании за поправки в Конституцию. По словам собеседника URA.RU, тогда политехнологов прислали в регион решением федерального центра. В этот раз их якобы пригласил Александр Смертин. Сам подход технологов вызывал сомнения еще на старте. Социсследование, призванное определить настроения в обществе и лейтмотивы кампании, по мнению экспертов, было очень слабым. «Как в учебнике для политологов первого курса, — говорит один из собеседников в штабе. — Рекомендации в итоге а-ля „надо поднимать рейтинг партии“. Непонимание масштаба протеста. Отсюда и результат». Константин Труфанов говорит, что вопрос не столько в итоговом проценте за «Единую Россию», «сколько в комплексном решении задач — победе в округах в госдуму, ЗС и гордуму, формировании фракций». «Ряд технологических решений позволили ЕР даже при невысоком списочном результате получить фактически конституционное большинство в Заксобрании и думе Перми. Все четыре кандидата-одномандатника стали депутатами госдумы. Ошибки, конечно, были, без них невозможна ни одна кампания, но за них несет солидарную ответственность весь штаб. В том числе и те коллеги, которые были с нами в одной лодке, а сейчас, возможно, дистанцируются от наших общих успехов», — заявил он в беседе с корреспондентом URA.RU. А те, кто говорят о плохой работе с протестом, по его словам, «либо ничего в этом не понимают, либо были очень далеки от принимающих решения». Ошибка №2: Странные списки Вячеслава Григорьева в первую тройку взяли зря Фото: Алексей Глазырин © URA.RU В тройке «Единой России» были нарушены классические правила формирования, рассказывает один из политтехнологов. «Классическая тройка должна выглядеть так: первым идет губернатор, за ним — кандидат, ориентированный на патриотическую часть, а третьим — кандидат, ориентированный на социалку. У нас в ней вместо яркого „социальщика“, способного мобилизовать бюджетников, вдруг появился секретарь реготделения ЕР Вячеслав Григорьев. Понятно, что его таким образом избавили от необходимости тратить деньги на борьбу по округу в обмен на лояльность, но для избирателя он абсолютно неизвестен! Кого он может мобилизовать?» — говорит собеседник. Политический блок, по его словам, при формировании тройки, руководствовался конъюнктурными вещами, а не желанием обеспечить результат. В итоге ставка была сделана только на губернатора Дмитрия Махонина. «С целевыми аудиториями отработали очень слабо, — соглашается другой источник в штабе. — Был один губернатор, но его всем не „продать“. Кто такой Григорьев для районов? По факту мы можем сделать вывод, что люди не видели выражение своих интересов в тройке ЕР». Выборы — это проект, к ним надо готовиться заранее. Однако по округам многие фамилии появлялись в авральном режиме практически накануне праймериз. Ошибка №3: Пустые слоганы Первые билборды с фотографией губернатора Махонина появились приблизительно за месяц до выборов Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В ходе первой «социологии» родился главный слоган кампании «Здесь и сейчас». «В Пермском крае была отвергнута федеральная идеология, на смену которой пришла серия баннеров про добрые дела. Отремонтировано столько-то километров дорог. Агитация партии не побуждала ни к чему, это просто констатация фактов», — говорит источник, близкий к штабу ЕР. Базовые запросы избирателя не были сформулированы: для этого надо было провести комплекс исследований. Накачивать губернатора Дмитрия Махонина как первое лицо в партийной «тройке» начали с середины августа. Тогда баннеры с добрыми делами заменили портретом губернатора со слоганом «За родное Прикамье». Без всякого перехода. «Резко отвергли „один подход и решили сыграть на рейтинге губернатора“, — говорит политтехнолог в штабе. — Но это так не работает». Ошибка №4: Не работали с протестом Краевой штаб не смог помешать коммунистам, и они собрали вокруг себя весь протест Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Политический блок администрации губернатора не смог размыть протестные настроения в обществе. В итоге его сконцентрировала КПРФ. «Базовая тактика тут простая, — рассказывает один из источников в политтусовке. — По итогам социологии ты смотришь, где концентрируется протестный электорат. Выясняешь, за кого они проголосовали бы, если бы этой партии не было, и дальше накачиваешь эти партии. Размываешь голоса. Удмуртские технологи этого не сделали. Мы получили исторические прецеденты победы коммунистов на выборах в ЗС и по партийным спискам, как в Чайковском, и по округам». К тому же краевая администрация не смогла повлиять и на списки других партий. Так в составе заксобрания появился водитель из алкомаркета «Лион» Михаил Поздеев — сейчас он депутат от КПРФ. Ошибка №5: Ставка на админресурс Политический блок администрации губернатора сделал ставку на мобилизацию избирателей. Источник в штабе рассказывает, что якобы по директиве технологов и Александра Смертина была задача привести на участки сотрудников предприятий и бюджетников. Но такое принуждение сработала в итоге против партии. «Тут же все просто, — рассказывает источник в штабе. — Когда задачи по явке нет, для победы достаточно привести свой ядерный электорат. А когда тащат всех, получается обратный результат». Сейчас создали все условия, в которых проиграть выборы почти невозможно, отмечает собеседник в политтусовке региона. «У тебя есть три дня, есть возможность в рабочий день привести своих избирателей. Созданы идеальные условия для получения результата. В Пермском крае нет никакой системной оппозиции, нет сильных влиятельных фигур, которые имели бы жесткие разногласия с властью. Объективных причин для такого низкого результата не было. Это просто отсутствие опыта. Не просчитали риски и как с ними работать», — говорит он. Политтехнолог Олег Борисенко считает, что компания прошла по старым лекалам без учета повестки и новых вызовов. «В условиях ограничений на массовые мероприятие роль соцсетей возросла. А мы по старинке печатали газеты тысячными тиражами. Соцсети полностью были проиграны коммунистам», — добавляет он в копилку ошибок на выборах. Собеседник в политэлитах добавляет, что по факту в Пермском крае сегодня просто отсутствует единый мозговой центр в политике. «Нет четко сформулированной цели, к чему идем. На сегодня мы имеем полную ситуативность при решении различных политических задач. И победа ЕР на выборах не была ключевой целью. Там другие задачи были первоочередными. На этих выборах заработали все, кто могли», — говорит он. Источник в администрации губернатора считает, что результат выборов был ожидаем. «Если провести параллели с предыдущими выборами, то пропорционально снижение результатов ЕР по всем регионам, и Пермский край здесь находится в общем тренде. С учетом чуть более протестных настроений жителей региона, чем в среднем по России, и результат получился такой, какой получился. Собственно, такие настроения характерны для всего Урала. Не только для Прикамья, но и для Свердловской и Челябинской областей», — говорит он. Политтехнолог Григорий Казанков отмечает, что уровне поддержки «Единой России» в Прикамье сказалась федеральная повестка. В 2016 году неплохой результат партии был вызван «крымским консенсусом», сейчас же влияли пандемия и ограничения. «Пермский край показал не самый низкий процент в стране. Не вижу, что какие-то проблемы должны возникнуть в итоге», — отмечает Казанков. Заменить Александра Смертина пока некем Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Дмитрий Махонин на вопрос корреспондента URA.RU о том, как он оценивает действия Александра Смертина, ответил, что, в целом, его устраивает работа, но «нет предела совершенству». И для того, чтобы избавиться от приставки «и.о.» ему надо «выстроить боеспособную администрацию». По данным источников URA.RU в политэлитах региона, когда Александра Смертина в марте 2021 года назначили и. о. главы администрации, к нему были вопросы со стороны администрации президента РФ. Свои гарантии будто бы дал Дмитрий Махонин. «Но так не может вечно продолжаться, — считает источник в политтусовке региона. — Думаю, что произойдет все равно трансформация какая-то. Губернатор все хорошо понимает, и он не от хорошей жизни держит Смертина. Просто замены нет, а альтернатива сегодня — внешнее управление из Москвы. Но лишний раз напрягать отношения с администрацией президента Махонин тоже не будет. Каждый раз он не сможет просить поддержки у своих покровителей. Да и они это очень не любят». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Результаты выборов-2021 для администрации пермского губернатора Дмитрия Махонина оказались самыми провальными в истории региона. По итогу кампании исполняющий обязанности главы администрации Александр Смертин удержался в должности, но так и не избавился от приставки «исполняющий обязанности». URA.RU публикует подробный разбор истории — с хронологией и инсайдами от непосредственных участников сентябрьских событий. За «Единую Россию» на уровне Госдумы в сентябре 2021 года проголосовали меньше людей (260 тыс. человек против 380 тыс. голосов в 2016 году) при большей явке (в 2016 году была 35%, сейчас — 38%). При этом больше обычного был и отрыв от общего результата по стране — 16,3%. Ошибка №1 «Неправильные» технологи Основной ошибкой на этих выборах стало приглашение удмуртских технологов во главе с Константином Труфановым, сходятся во мнении источники URA.RU в политтусовке. «У Труфанова не было опыта руководства столь масштабными избирательными кампаниями, что не могло не сказаться на результате. Работали как будто на муниципальных выборах, без особых идей и находок. Слабо отрабатывали против оппонентов. Прежде всего, коммунистов», — говорит собеседник, близкий к избирательному штабу «Единой России» в Прикамье. До этого Труфанов и его коллега Дмитрий Микрюков работали в Перми на общероссийском голосовании за поправки в Конституцию. По словам собеседника URA.RU, тогда политехнологов прислали в регион решением федерального центра. В этот раз их якобы пригласил Александр Смертин. Сам подход технологов вызывал сомнения еще на старте. Социсследование, призванное определить настроения в обществе и лейтмотивы кампании, по мнению экспертов, было очень слабым. «Как в учебнике для политологов первого курса, — говорит один из собеседников в штабе. — Рекомендации в итоге а-ля „надо поднимать рейтинг партии“. Непонимание масштаба протеста. Отсюда и результат». Константин Труфанов говорит, что вопрос не столько в итоговом проценте за «Единую Россию», «сколько в комплексном решении задач — победе в округах в госдуму, ЗС и гордуму, формировании фракций». «Ряд технологических решений позволили ЕР даже при невысоком списочном результате получить фактически конституционное большинство в Заксобрании и думе Перми. Все четыре кандидата-одномандатника стали депутатами госдумы. Ошибки, конечно, были, без них невозможна ни одна кампания, но за них несет солидарную ответственность весь штаб. В том числе и те коллеги, которые были с нами в одной лодке, а сейчас, возможно, дистанцируются от наших общих успехов», — заявил он в беседе с корреспондентом URA.RU. А те, кто говорят о плохой работе с протестом, по его словам, «либо ничего в этом не понимают, либо были очень далеки от принимающих решения». Ошибка №2: Странные списки В тройке «Единой России» были нарушены классические правила формирования, рассказывает один из политтехнологов. «Классическая тройка должна выглядеть так: первым идет губернатор, за ним — кандидат, ориентированный на патриотическую часть, а третьим — кандидат, ориентированный на социалку. У нас в ней вместо яркого „социальщика“, способного мобилизовать бюджетников, вдруг появился секретарь реготделения ЕР Вячеслав Григорьев. Понятно, что его таким образом избавили от необходимости тратить деньги на борьбу по округу в обмен на лояльность, но для избирателя он абсолютно неизвестен! Кого он может мобилизовать?» — говорит собеседник. Политический блок, по его словам, при формировании тройки, руководствовался конъюнктурными вещами, а не желанием обеспечить результат. В итоге ставка была сделана только на губернатора Дмитрия Махонина. «С целевыми аудиториями отработали очень слабо, — соглашается другой источник в штабе. — Был один губернатор, но его всем не „продать“. Кто такой Григорьев для районов? По факту мы можем сделать вывод, что люди не видели выражение своих интересов в тройке ЕР». Выборы — это проект, к ним надо готовиться заранее. Однако по округам многие фамилии появлялись в авральном режиме практически накануне праймериз. Ошибка №3: Пустые слоганы В ходе первой «социологии» родился главный слоган кампании «Здесь и сейчас». «В Пермском крае была отвергнута федеральная идеология, на смену которой пришла серия баннеров про добрые дела. Отремонтировано столько-то километров дорог. Агитация партии не побуждала ни к чему, это просто констатация фактов», — говорит источник, близкий к штабу ЕР. Базовые запросы избирателя не были сформулированы: для этого надо было провести комплекс исследований. Накачивать губернатора Дмитрия Махонина как первое лицо в партийной «тройке» начали с середины августа. Тогда баннеры с добрыми делами заменили портретом губернатора со слоганом «За родное Прикамье». Без всякого перехода. «Резко отвергли „один подход и решили сыграть на рейтинге губернатора“, — говорит политтехнолог в штабе. — Но это так не работает». Ошибка №4: Не работали с протестом Политический блок администрации губернатора не смог размыть протестные настроения в обществе. В итоге его сконцентрировала КПРФ. «Базовая тактика тут простая, — рассказывает один из источников в политтусовке. — По итогам социологии ты смотришь, где концентрируется протестный электорат. Выясняешь, за кого они проголосовали бы, если бы этой партии не было, и дальше накачиваешь эти партии. Размываешь голоса. Удмуртские технологи этого не сделали. Мы получили исторические прецеденты победы коммунистов на выборах в ЗС и по партийным спискам, как в Чайковском, и по округам». К тому же краевая администрация не смогла повлиять и на списки других партий. Так в составе заксобрания появился водитель из алкомаркета «Лион» Михаил Поздеев — сейчас он депутат от КПРФ. Ошибка №5: Ставка на админресурс Политический блок администрации губернатора сделал ставку на мобилизацию избирателей. Источник в штабе рассказывает, что якобы по директиве технологов и Александра Смертина была задача привести на участки сотрудников предприятий и бюджетников. Но такое принуждение сработала в итоге против партии. «Тут же все просто, — рассказывает источник в штабе. — Когда задачи по явке нет, для победы достаточно привести свой ядерный электорат. А когда тащат всех, получается обратный результат». Сейчас создали все условия, в которых проиграть выборы почти невозможно, отмечает собеседник в политтусовке региона. «У тебя есть три дня, есть возможность в рабочий день привести своих избирателей. Созданы идеальные условия для получения результата. В Пермском крае нет никакой системной оппозиции, нет сильных влиятельных фигур, которые имели бы жесткие разногласия с властью. Объективных причин для такого низкого результата не было. Это просто отсутствие опыта. Не просчитали риски и как с ними работать», — говорит он. Политтехнолог Олег Борисенко считает, что компания прошла по старым лекалам без учета повестки и новых вызовов. «В условиях ограничений на массовые мероприятие роль соцсетей возросла. А мы по старинке печатали газеты тысячными тиражами. Соцсети полностью были проиграны коммунистам», — добавляет он в копилку ошибок на выборах. Собеседник в политэлитах добавляет, что по факту в Пермском крае сегодня просто отсутствует единый мозговой центр в политике. «Нет четко сформулированной цели, к чему идем. На сегодня мы имеем полную ситуативность при решении различных политических задач. И победа ЕР на выборах не была ключевой целью. Там другие задачи были первоочередными. На этих выборах заработали все, кто могли», — говорит он. Источник в администрации губернатора считает, что результат выборов был ожидаем. «Если провести параллели с предыдущими выборами, то пропорционально снижение результатов ЕР по всем регионам, и Пермский край здесь находится в общем тренде. С учетом чуть более протестных настроений жителей региона, чем в среднем по России, и результат получился такой, какой получился. Собственно, такие настроения характерны для всего Урала. Не только для Прикамья, но и для Свердловской и Челябинской областей», — говорит он. Политтехнолог Григорий Казанков отмечает, что уровне поддержки «Единой России» в Прикамье сказалась федеральная повестка. В 2016 году неплохой результат партии был вызван «крымским консенсусом», сейчас же влияли пандемия и ограничения. «Пермский край показал не самый низкий процент в стране. Не вижу, что какие-то проблемы должны возникнуть в итоге», — отмечает Казанков. Дмитрий Махонин на вопрос корреспондента URA.RU о том, как он оценивает действия Александра Смертина, ответил, что, в целом, его устраивает работа, но «нет предела совершенству». И для того, чтобы избавиться от приставки «и.о.» ему надо «выстроить боеспособную администрацию». По данным источников URA.RU в политэлитах региона, когда Александра Смертина в марте 2021 года назначили и. о. главы администрации, к нему были вопросы со стороны администрации президента РФ. Свои гарантии будто бы дал Дмитрий Махонин. «Но так не может вечно продолжаться, — считает источник в политтусовке региона. — Думаю, что произойдет все равно трансформация какая-то. Губернатор все хорошо понимает, и он не от хорошей жизни держит Смертина. Просто замены нет, а альтернатива сегодня — внешнее управление из Москвы. Но лишний раз напрягать отношения с администрацией президента Махонин тоже не будет. Каждый раз он не сможет просить поддержки у своих покровителей. Да и они это очень не любят».