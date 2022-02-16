Депутат посоветовал курганцам устроить акции протеста из-за дома

Жители аварийного дома по проспекту Машиностроителей,19 не могут добиться переселения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский депутат Яков Сидоров призвал жителей разваливающегося дома по проспекту Машиностроителей, 19 добиваться переселения, в том числе путем протестных акций. Об этом депутат сказал во время стрима на своей странице в соцсети «ВКонтакте», назвав дом смертельно опасным.

«Вы находитесь реально под угрозой. Общаясь с жителями, я слышу о том, что дом трещит по швам. Начинайте обращаться во всевозможные органы в соответствии с действующим законодательством. Используйте все возможные способы протестных акций в соответствии с действующим законодательством. Жизнь показывает, даже одиночные пикеты, дают свой результат», — обратился Сидоров к жителям аварийного дома.

По словам депутата, дом должен быть включен в действующую программу по переселению из ветхого и аварийного жилья до 2025 года. В первой редакции региональной программы по переселению (от 1 апреля 2019 года) был указан дом с адресом Машиностроителей, 119 (такого дома не существует) и параметрами дома №19. При этом указано, что аварийным дом-фантом признан 12 декабря 2016 года. Из второй редакции программы дом исчез. Сидоров нашел два постановления мэрии города об изъятии земельного участка, на котором стоит дом (от 28 декабря 2019 года и 5 августа 2020 года). Они были приняты в период капремонта моста ЖБИ. Сидоров готовит обращение в гордуму, чтобы «депутаты разобрались, как исчезают дома и решения о признании домов аварийными».

Ранее URA.RU писало, что в 2019 году жители аварийного дома по проспекту Машиностроителей, 19 в Кургане записали видеообращение к Андрею Потапову [на тот момент глава города]. Они предложили мэру переехать к ним в дом. В январе 2022 года из стен дома выпали маяки-щеломеры. В мэрии сообщили, что дом не попал в федеральную программу по переселению, так как был признал аварийным после 1 января 2017 года. По документам дом признали аварийным 10 января 2017 года.

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