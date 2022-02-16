Котова заявила о высокой вероятности досрочного завершения работ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэр Челябинска Наталья Котова 17 февраля проверила, как идет строительство нового Ленинградского моста, который строят на месте старого. Речь идет об одной из главных транспортных артерий города. По сути, мост разобрали и построили заново. Как сообщил корреспондент URA.RU с места событий, Котова осталась довольна работой подрядчика.

«По нормативам такие объекты, как Ленинградский мост, возводятся за 27 месяцев, но сейчас высока вероятность, что справятся за 23. Здесь перемонтированы все сети, сейчас ведется работа по теплотрассе», — заявила Котова журналистам.

Глава Челябинска изучила план нового моста. Судя по чертежам, мост стал в два раза шире и выше. Сейчас мостостроители готовятся к монтажу наружного освещения. Работы планируют завершить в июле 2022 года.

Ленинградский мост, соединяющий Калининский и Тракторозаводский районы, был закрыт на реконструкцию 1 мая 2019 года. На строительные работы из федерального бюджета городу выделили 150 млн рублей.

О том, что реконструкция завершится раньше обычного, стало известно в июне 2021 года. Мэр города Наталья Котова заявила, что время на реконструкцию важного для жителей города моста сокращено с 27 месяцев до 23.

Мэр Челябинска Наталья Котова с подрядчиком Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Главе Челябинска проверила ход работы по реконструкции моста Фото: Вадим Ахметов © URA.RU