Пермякам разрешили летать в Тунис

Перелеты из Перми разрешены в Монастир, Джерба и Энфиду Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Росавиация разрешила перелеты из Перми в Тунис. Об этом сообщается в приказе о допуске перевозчиков к выполнению международных перевозок от 17 февраля 2022 года.

«Выдать пропуск воздушная линия «Пермь — Монастир (Тунис)», — сообщается в приказе на сайте агентства. Также из Перми разрешены перелеты на курорт Джерба и в город Энфида в Тунисе.

Перевозки будут осуществлять авиакомпании Азур Эйр (Монастир, Джерба, Энфида), Северный Ветер (Монастир, Джерба) и Икар (Монастир, Джерба). На сайте пермского аэропорта расписание рейсов из Перми в Тунис пока нет. Ранее пермякам открыли прямые рейсы на российский курорт Анапу. Полеты начнут совершать с 31 марта.