16 февраля 2022

Пермякам разрешили летать в Тунис

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, кольцово, самолет, тележка с багажом
Перелеты из Перми разрешены в Монастир, Джерба и Энфиду Фото:

Росавиация разрешила перелеты из Перми в Тунис. Об этом сообщается в приказе о допуске перевозчиков к выполнению международных перевозок от 17 февраля 2022 года.

«Выдать пропуск воздушная линия «Пермь — Монастир (Тунис)», — сообщается в приказе на сайте агентства. Также из Перми разрешены перелеты на курорт Джерба и в город Энфида в Тунисе.

Перевозки будут осуществлять авиакомпании Азур Эйр (Монастир, Джерба, Энфида), Северный Ветер (Монастир, Джерба) и Икар (Монастир, Джерба). На сайте пермского аэропорта расписание рейсов из Перми в Тунис пока нет. Ранее пермякам открыли прямые рейсы на российский курорт Анапу. Полеты начнут совершать с 31 марта.

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Росавиация разрешила перелеты из Перми в Тунис. Об этом сообщается в приказе о допуске перевозчиков к выполнению международных перевозок от 17 февраля 2022 года. «Выдать пропуск воздушная линия «Пермь — Монастир (Тунис)», — сообщается в приказе на сайте агентства. Также из Перми разрешены перелеты на курорт Джерба и в город Энфида в Тунисе. Перевозки будут осуществлять авиакомпании Азур Эйр (Монастир, Джерба, Энфида), Северный Ветер (Монастир, Джерба) и Икар (Монастир, Джерба). На сайте пермского аэропорта расписание рейсов из Перми в Тунис пока нет. Ранее пермякам открыли прямые рейсы на российский курорт Анапу. Полеты начнут совершать с 31 марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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