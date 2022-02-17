Евгений Куйвашев пообещал следить, как исполняют его задачу по отлову собак Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев пообещал рассказывать в своем instagram-аккаунте о мэрах, которые проваливают его поручение по отлову бродячих собак. Руководитель региона дал понять, что не принимает оправдания некоторых глав о том, что у них «нет денег» на выполнение задачи.

«Некоторые главы говорят, что для них выполнение задачи невозможно, потому что у них нет денег. Знаете, коллеги, я думаю, нет ничего невозможного. Это вопрос приоритетов. И я думаю, последние происшествия показали, какими эти приоритеты должны быть. Расслабиться не получится. Я буду очень внимательно следить за этой темой и периодически рассказывать об успехах и провалах территорий», — написал Евгений Куйвашев на странице в Instagram.

В то же время губернатор похвалил трех мэров, которые успешно справляются с поручением. Одобрения удостоились Владислав Пинаев (Нижний Тагил), Александр Устинов (Краснотурьинск) и Михаил Конев (Красноуфимск). В этих городах за две недели поймали 181 собаку. В остальных городах области началась работа по обустройству приютов и заключению контрактов на отлов.

Нападения бродячих собак на свердловчан участились с конца 2021 года. В Нижнем Тагиле стая животных напала на восьмилетнюю девочку, которая шла на утренник в школе. В Академическом районе Екатеринбурга собаки неоднократно атаковали детей и взрослых. Из-за своры агрессивных дворняг к своим домам не могли попасть жители элитного микрорайона Фатеево в Нижнем Тагиле. Ситуацией возмутился Куйвашев и потребовал от мэров лично заняться вопросом.

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