Депздрав ЯНАО: почти половина врачей находится на больничных

В ЯНАО 40% медиков заболели коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ЯНАО количество медицинских работников, находящихся на больничном, дошло до 40%. Как заявил глава окружного департамента здравоохранения Сергей Новиков, в регионе при этом значительно выросло число граждан, переболевших COVID.

«Сегодня в статистике впервые за время пятой волны мы видим, что количество выздоровевших пациентов за сутки превышает число заболевших. Однако пока число пациентов, болеющих коронавирусом, остается высоким. Коронавирус не обходит и врачей. Сейчас на больничном находятся около 40% медиков», — приводит слова директора департамента здравоохранения ЯНАО Сергея Новикова пресс-служба окружного правительства.

Из-за большого числа заболевших врачей больницы не могут полностью возобновить оказание плановой медицинской помощи. На данный момент в больницах приостановлены приемы узких специалистов и плановые госпитализации. Вместе с тем оказание экстренной и неотложной помощи, прием пациентов с сердечно-сосудистыми, онкологическими, эндокринными и ревматологическими заболеваниями проводится в полном объеме.

А также по данным департамента здравоохранения на сегодняшний день ковидом 31 тысяча жителей ЯНАО. Однако количество выздоровевших пациентов за сутки превышает число заболевших.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Нового Уренгоя (ЯНАО), что пик заболеваемости текущей волны коронавируса еще не наступил. Эта информация была озвучена 15 февраля на заседании штаба по борьбе с COVID-19, которое провел глава города Андрей Воронов.

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