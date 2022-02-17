Польша хочет отгородиться от России забором

17 февраля 2022 в 17:33 Размер текста - 17 +

Поляки хотят поставить забор на границе с Калининградской областью Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Беспорядки на белорусско-польской границе Польша хочет построить забор, чтобы отгородиться от России. Это будет сделано на границе с Калининградской областью, объявил заместитель министра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич. «Мы объявляем — и это входит в деятельность Пограничной охраны — об усилении наших мер безопасности на границе с Кенигсбергской областью», — отметил он в эфире, прокомментировав строительство электронного барьера. Информацию приводит официальный сайт польского радио ZET. При этом замминистра пояснил, что нельзя исключать кибератаки на высшие органы Польши, такие как Минобороны. При этом, по его словам, ситуация на польско-белорусской границе намного спокойнее, чем в октябре или ноябре прошлого года, но даже недавно было несколько десятков попыток ее нелегального пересечения. Ранее сообщалось, что власти Польши впервые опубликовали фото нового забора на границе с Белоруссией, пишет «Царьград». Он возводится на месте прежнего из колючей проволоки. О том, что на польско-украинской границе может возникнуть забор, рассказал вице-премьер польского правительства Ярослав Качиньский. Это будет сделано, если в случае дестабилизации ситуации на территории Украины ее граждане массово начнут бежать в Польшу, приводит информацию «Федеральное агентство новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Польша хочет построить забор, чтобы отгородиться от России. Это будет сделано на границе с Калининградской областью, объявил заместитель министра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич. «Мы объявляем — и это входит в деятельность Пограничной охраны — об усилении наших мер безопасности на границе с Кенигсбергской областью», — отметил он в эфире, прокомментировав строительство электронного барьера. Информацию приводит официальный сайт польского радио ZET. При этом замминистра пояснил, что нельзя исключать кибератаки на высшие органы Польши, такие как Минобороны. При этом, по его словам, ситуация на польско-белорусской границе намного спокойнее, чем в октябре или ноябре прошлого года, но даже недавно было несколько десятков попыток ее нелегального пересечения. Ранее сообщалось, что власти Польши впервые опубликовали фото нового забора на границе с Белоруссией, пишет «Царьград». Он возводится на месте прежнего из колючей проволоки. О том, что на польско-украинской границе может возникнуть забор, рассказал вице-премьер польского правительства Ярослав Качиньский. Это будет сделано, если в случае дестабилизации ситуации на территории Украины ее граждане массово начнут бежать в Польшу, приводит информацию «Федеральное агентство новостей».